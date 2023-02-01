Akşener: Madem Türk lirasının değersizleşmesini savunuyorsunuz dürüstçe çıkın 'yaşasın enflasyon' deyin

İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçen hafta yaptığı konuşma sosyal medyanın gündeminde.

Akşener, enflasyon rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türkiye'nin dünya ekonomilerinin çoğundan pozitif olarak ayrıştığını iddia ederek 'Enflasyonun boynunu kırdık. Gelecek aylarda enflasyonun düştüğünü göreceksiniz' sözlerini;

"Bıçak mı kullanacak, balta mı? Seri katile döndüler. Enflasyon konusunda, yanlış anlaşılmasın. Palavranın bini bir para..." diyerek ti'ye almıştı.

Akşener'in de "Madem Türk lirasının değersiz hâle gelmesini savunuyorsunuz, Dürüstçe çıkın; "Yaşasın enflasyon!" deyin!" notunu düşerek paylaştığı konuşması sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

İşte Akşener'in 25 Ocak grup toplantısında yaptığı konuşmanın o kısmı;

"PALAVRANIN BİNİ BİR PARA"

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati için Bu arkadaşlarımız, hâlâ daha; televizyonlara çıkıp, utanmadan sıkılmadan; “Türkiye’nin yıldızı, her geçen gün daha da parlıyor.” diyebiliyorlar. Hâlâ daha; Nebati Bakan, çıkıp; “Kasım’da enflasyonun, boynunu kırdık. Aralık’ta, belini kırdık. Şimdi devamı gelecek. Bundan sonra, enflasyonla mücadelede, en rahat alandayız.” diyor…Palavranın bini bir para… Hem, enflasyonla mücadeleden, söz ediyor; Hem de;

"Türk Lirası'nı, değerli hale getirirseniz; sanayi yavaşlar, işsizlik olur. Türk Lirası'nı değersiz hâle getirirseniz ise, bunun tam tersi olur." diyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Böyle bir cahillik, böyle bir iş bilmezlik olabilir mi?

"YAŞASIN ENFLASYON! DEMENİZ GEREKİR"

Muhteremler; Hem enflasyonla mücadeleyi, hem de, Türk Lirası’nı, değersiz hâle getirmeyi, aynı anda hedefleyemezsiniz. Birinden birini, öncelemeniz gerekir. Eğer ki, Türk Lirası’nın, değersiz olmasını savunuyorsanız; “Yaşasın enflasyon!” demeniz gerekir. Ki zaten siz, düpedüz bunu savunuyorsunuz. En azından dürüst olun.

Hadi, açık açık söyleyin. Hadi gidin; “Yaşasın enflasyon!” yazan, enflasyon canavarlı tişörtler bastırın. “Yaşasın yoksulluk!” yazan, billboardlar yaptırın. “Kahrolsun zenginlik, yaşasın fakirlik!” yazan broşürler yaptırın. Dürüstçe çıkın ve deyin ki; “20 yılın sonunda, bizim, Türkiye ekonomisi için, bulduğumuz çözüm budur: Biz, milletimize, zenginliği çok görüyoruz ve “Yaşasın enflasyon” diyoruz.” Deyin de, kurtulun.

İtiraf edin de, rahatlayın. Milletimize de, daha fazla; Bizzat kendinizin azdırdığı, “enflasyonla mücadele ediyoruz” yalanını söylemeyin. Ayıptır günahtır.

"VALLAHİ, GÖZLERİNİZDEKİ IŞILTIYA HİÇ ALDANMAZ"

Bu vesileyle, sizlerin aracılığıyla, Nebati Bakan’ı şimdiden uyarıyorum: Fazla ve büyük konuşmayın, Sayın Bakan. Rahata da fazla alışmayın. Hatta, patronunuza da, fazla güvenmeyin.

Asla unutmayın: Ekonomimizdeki tahribat konusunda, Bay Kriz’in, ilk suç ortağı, siz değilsiniz. Beceriksizlikte dünya lideri olmak, kolay değil…

Tek başına, böyle büyük bir başarısızlığa imza atmak, hiç kolay değil. Emin olun, Bay Kriz, sizler olmadan, bunu başaramazdı. Ama malum, artık yolun sonu geldi… Sandık, artık ufukta göründü.

Millete hesap verme gününe, artık çok az kaldı! Şimdiden, valizinizi toplamaya, masanızı boşaltmaya başlarsanız, iyi edersiniz.

"BAY KRİZ GÖZLERİNİZDEKİ IŞILTIYA ALDANMAZ"

Çünkü milletin, Bay Kriz’e, sandıkta çıkartacağı fatura karşısında, ihaleyi üzerine yıkacak, biri lazım olacak. Vallahi, gözlerinizdeki ışıltıya hiç aldanmaz. O ihaleyi anında size yıkar, affetmez.

Bir bakarsınız, Instagram’dan paylaşmak üzere, duygusal bir metin kaleme alıyorsunuz sayın Nebati Benden söylemesi… Biraz dikkatli olunuz..."