Meral Akşener'den Sinan Ateş çıkışı: Seçimini yap Erdoğan

Meral Akşener, İYİ Parti'nin TBMM’deki grup toplantısında konuştu. Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş ile ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenen Meral Akşener şu ifadeleri kullandı: Ya makamının hakkını verip bu alçaklığın karşısında dik duracaksın. Ya da Sinan Ateş'in katillerinin, alçakların karşısında, boyun eğeceksin. Seçimini yap, Sayın Erdoğan. Aksi takdirde, bu kan, senin de eline bulaşır.

Akşener'in konuşmasından Sinan Ateş ile ilgili detaylar şu şekilde:

Geçen hafta söylemiştim; ’14 Mayıs'a kadar, her konuşmamda; Sayın Erdoğan'a, aynı soruyu soracağım’ demiştim. Sayın Erdoğan!

SİNAN ATEŞ TEPKİSİ

38 yaşındaki, genç bir akademisyene, Ülkü Ocakları Eski Genel Başkanı'na, Ankara'nın göbeğinde, kim suikast düzenledi? Banuçiçeğin ve Bengisu'nun babasına, Sinan Ateş'e, kim kıydı? Katiller, nerede saklanıyor? Saklanmalarına, kim izin veriyor?

Yargı sürecini, kimler baltalıyor? Bu sorulara cevap vermeden, o koltukta rahat oturamazsın!” diye başladı.

Devletin içinde, mafyalar, çeteler, uyuşturucu satıcıları kol gezerken; ‘Cumhurbaşkanıyım’ diye, ortalıkta gezemezsin!

Banuçiçeğin, babasız geçen, ilk doğum gününde, gece başını, yastığa koyup, rahat rahat uyuyamazsın!

Beni iyi dinle, Sayın Erdoğan! Vicdana sığmayanı, Türkiye'ye sığdıramazsın! Hiçbir haksızlığa boyun eğmeyenleri, ne yaparsan yap, susturamazsın!

“KATİLLERİ KİM SAKLIYOR?”

Madem öyle; madem, prangalarından sıyrıldın; o zaman söyle bakalım: Sinan Ateş'in katilleri nerede? Madem öyle; madem, tek söz sahibi sensin; O zaman söyle bakalım: Katilleri kim saklıyor?

Madem öyle; madem, tüm yetkinin sahibi sensin; O zaman söyle bakalım: Adalet neden yerini bulmuyor? Sayın Erdoğan! Bu alçakları bulmak, senin vazifendir. Emniyetin ve yargının, işini yapmasına engel olanları bulmak, senin sorumluluğundur! Adaletin yerini bulmasını sağlamak, senin boynunun borcudur!

“BU KAN SENİN DE ELİNE BULAŞIR”

Aksi takdirde, bu kan, senin de eline bulaşır! Bu vebal, senin de yakana yapışır! Bu göz yaşları, seni de bulur! Can almayı kendilerine, hak gören alçaklar; bu ülkede, elini kolunu sallayarak dolaşamaz. Çünkü devlet; Katilleri koruyup kollama yeri değildir.

Çünkü devlet; Cinayeti örtbas etme yeri değildir. Çünkü devlet; milletin vicdanını yaralama yeri değildir! Şimdiye kadar sustun, duymazdan geldin, görmezden geldin.

Artık senin üstüne düşen, bir seçim yapmaktır. Ya bu şehir eşkıyalarını, görmezden gelmeye devam edeceksin; ya da, bu işin sonuna kadar gideceksin. Seçimini yap! Ya Sinan Ateş'in kanını yerde bırakacaksın ya da, hesabını soracaksın. Seçimini yap!

Ya makamının hakkını verip, bu alçaklığın karşısında, dik duracaksın. Ya da, katillerin, alçakların karşısında, boyun eğeceksin. Seçimini yap, Sayın Erdoğan!

Ben bir anne olarak, bir babaanne olarak,27 yıldır, aktif politika yapan, bir siyasetçi olarak, böyle alçak bir suikasta, sessiz kalamam. Kalmayacağım!

Gerçek katiller, gün yüzüne çıkana kadar; bu kürsüden, acizliğini, yüzüne vurmaya devam edeceğim! Yer delinse de, gök yıkılsa da, vicdanları titremeyenlere inat; ‘Sinan Ateş'in katilleri nerede?’ diye sormaya, devam edeceğim!