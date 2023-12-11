İYİ Parti'nin, 4. kuruluş yıl dönümü 25 Ekim 2021’de Faruk Acar’ın hazırladığı "Ömer'in Yolu" sloganı ile kampanya başlatıldı.

İYİ Parti lideri Meral Akşener hakkında yazdıklarımı özetleyeyim:

Akşener’in siyasi yolu:

Tarih: 23 Ekim 2017- İYİ Parti’nin resmî kuruluşundan bir gün önce.

Başlık: Türkiye'm İYİ olacak, Türkiye'm GÜÇLÜ olacak.

Özet: Cesur yürek Meral Akşener Türk siyasetine damga vurmaya 48 saat sonra geliyor.

Türk siyasetindeki kilitlenmeyi açacak.

Ne sağ ne sol, ne merkez sağ, ne merkez sol olmayıp doğrudan merkez parti olarak her eğilimi kucaklayacak.

Türkiye'yi tek başına değil, kadroları ile yönetecek.

Tarih: 25 Ekim 2017

Başlık: Kadın yüreği ile korkmadı yılmadı.

Özet: MHP'nin genel başkanlığında oturan Devlet Bahçeli korktu Meral Akşener'den.

Partisinden ihraç ettiler.

15 yıldır tek başına iktidar olan AKP'liler korktu Meral Akşener'den.

Topyekûn hücum ettiler.

Öyle böyle değil saldırdıkça saldırdılar.

Tek seslilik yerini çok sesliliğe bırakacak, Meral Akşener ve partisi Türk halkının umudu olacaktır.

Tarih:13 Mayıs 2018

Başlık: Göreceksiniz.

Özet: O Türkiye'nin ilk kadın Cumhurbaşkanı adayı.

Kadınlarımız evlerimizin temel direğidir ki inanın bana Meral Akşener de oylarınızla seçilince Türkiye'nin temel direği olacaktır.

Tarih: 27 Temmuz 2018

Başlık: Meral Akşener ve İYİ Partililer

Özet: Akşener'in genel başkanlık koltuğunu kendi iradesi ile bırakarak olağanüstü kurultayda aday olmayacağını ısrarla açıklamasından da önemli mesajlar çıkıyor.

İYİ Parti Genel Merkez yönetiminden hiç kimse; Akşener'in gösterdiği özveriyi ve özeleştiriyi göstermiyor. Başarısızlığı üstlenmiyor.

Ve bu kez yeniden seçilince Meral Akşener'in "liderlik" vasıflarını ön plana çıkartarak İYİ Parti'de yeni isimlere görev vermesini bekliyorum.

Tarih: 18 Eylül 2022

Başlık: Taht ve Baht

Özet: 6 lider Cumhurbaşkanı adayını seçim takviminin başlayacağı tarihte belirleme kararının gerekçesini şöyle açıklıyorlar, "Adayımız yıpratılmasın."

Ben yanlış olduğunu düşünüyorum.

Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İlker Karagöz'ün, "Cumhurbaşkanlığı'na aday olur musunuz?" sorusuna şöyle yanıt verdi: "6'lı Masa uzlaşırsa ben hazırım."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat’a dedi ki;

“Kılıçdaroğlu'nun adaylığının masada reddedilmesi Türkiye için ne anlama gelir, bunun iyi değerlendirilmesi lazım. Bu durumda karşı çıkarlarsa masa dağılır.”

Değerli okurlarım,

Akşener, "Altılı Masa’yı devirmem, millete ihanet etmem" demişti

Ancak 6’lı Masa’dan kalktı ve geri döndü.

Bugün diyor ki; “Geri döndüğüme pişmanım.”

Ama, “Son pişmanlık fayda etmez” sözü gerçek oldu…