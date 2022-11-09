İşte partilerin 2021 Ocak'tan bugüne yaşadığı oy değişimleri. Aksoy Araştırma açıkladı. Bir parti baraj sınırında

Aksoy Araştırma her ay düzenli olarak yaptığı Türkiye Monitörü ekim ayı sonuçlarını kamuoyuna duyurdu. Buna göre, Millet İttifakı’na olan destek yüzde 41’i aştı; AKP ve CHP arasındaki oy farkının azalması dikkat çekti.

Öte yandan Aksoy Araştırma partilerin 2021 yılının ocak ayından bu yana oy oranlarındaki değişimi gösteren tabloyu paylaştı. Aksoy Araştırma son anket çalışması hakkında, “Bilgisayar Destekli Telefon Anketi yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz araştırmamız, %95 güven aralığında %2,5 hata payıyla 1537 görüşme ile yapıldı. Çalışmada Türkiye temsili cinsiyet, NUTS2 bölge dağılımı (26 il), yaş ve 2018 Milletvekili seçim kotası gözetildi” bilgisini verdi.

MHP BARAJ SINIRINDA

Ankete katılanların yüzde 31,7’si soruya AKP yanıtını verirken, yüzde 28,1’lik kesim ise tercihini CHP’den yana kullandı. Anket sonuçlarına göre listenin üçüncü sırasında yüzde 13,3 ile İYİ Parti yer aldı. Devlet Bahçeli’nin genel başkanı olduğu MHP’nin oy oranı 7.8 oldu. HDP de yüzde 11,2 oy oranına sahip.

İşte partilerin geçen sene ocak ayından bu yana oy oranlarındaki değişimi…