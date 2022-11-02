Elon Musk takipçilerine anket yaparak sordu. Vine geri dönsün mü

Twitter’ı satın almadan önce de en aktif kullanıcılarından biri olan Elon Musk, uygulamayı satın aldıktan sonra da uygulamaya getirmek istediği güncellemeleri ilk olarak kullanıcılara soruyor.

Elon Musk kendi resmi sosyal medya hesabından yaptığı bir ankette, sosyal medya kullanıcılarına yeni bir soru daha sordu. Yaptığı paylaşımda “Vine geri gelsin mi?” şeklinde bir soru soran Musk, takipçilerinden evet ya da hayır şeklinde cevap istedi.

Şu an itibarıyla ankete oy veren kişi sayısı 4.920.155 olarak belirlendi. Ankete katılanların yüzde 69'u evet yanıtını verdi. Elon Musk'ın neden böyle bir soru sorduğu ise kullanıcılar tarafından "acaba özelliği getirecek mi" sorusunu akıllara getirdi.

ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Bir zamanlar oldukça popüler olan Vine ile başlayan ve bugünlerde TikTok ile devam eden kısa video trendinden Elon Musk da faydalanmak istiyor.

Vine'ın Twitter'a gelmesi durumunda ciddi maddi gelir elde edeceği belirtildi.