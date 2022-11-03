Cumhur İttifakı'ndan kimse bu anketi görmek istemiyor. Saray'da bu sonuçlardan bahsedilince konu değiştiriliyor

Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi, ekim ayında 27 ilde 2 bin 400 katılımcıyla yaptığı ankette, gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Asla oy vermem” diyenlerin oranının yüzde 55.5, “Kesinlikle oy veririm” diyenlerin oranının ise yüzde 33.7 olarak ölçüldüğünü duyurdu.

Erdoğan’a oy verip vermeme konusunda kararsız seçmen ise yüzde 10.4 olarak belirtildi. Halkın yüzde 51.4’ü seçimlerde muhalefet adayına oy vereceğini, yüzde 35.8’i ise Erdoğan’a oy vereceğini belirtti.

VATANDAŞA SEÇİM TAHMİNİ DE SORULDU

“Sizce seçimleri Erdoğan mı muhalefet adayı mı kazanır” sorusuna, “Doğru bir aday gösterirse muhalefet adayı kazanır” yanıtı verenler yüzde 47.7, “Her durumda Erdoğan kazanır” diyenler yüzde 36.6 oldu. Erdoğan’a, CHP lideri Kemal Kıçıldaroğlu yüzde 3.1, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 8.3, ABB Başkanı Mansur Yavaş ise yüzde 22.4 oranında fark attı.

AKP YÜZDE 25.8, CHP YÜZDE 23.2, İYİ PARTİ 9.9, MHP BARAJ ALTINDA

Anketten birinci parti AKP, ikinci parti CHP çıktı. Partilerin oy dağılımı şöyle ölçüldü: AKP yüzde 25.8, CHP yüzde 23.2, İYİ Parti 9.9, HDP 8.1, MHP 4.7, Zafer Partisi 1.9, Yeniden Refah Partisi 1.6, DEVA Partisi 1.2, TİP 1.1. Kararsızların yüzde 11.6 olarak ölçüldüğü araştırmada, katılımcıların yüzde 8.7’si de “Oy kullanmayacağım” yanıtını verdi. Kararsızlar ve oy kullanmayacağını söyleyenler dağıtıldıktan sonra AKP yüzde 32.4, CHP 29.1, İYİ Parti 12.4, HDP 10.1 ve MHP 5.8 oy aldı.

SEÇMENİN YÜZDE 62,3’Ü PARLAMENTER REJİM DEDİ

Ankete katılanların yüzde 58.9’u ülkenin ‘kötü’, yüzde 24.8’i ise ‘iyi’ yönetildiğini söyledi. Araştırmaya göre halkın yüzde 62.3’ü parlamenter sisteme geçmek istediğini belirtti. Mevcut sisteminden memnun olanların oranı yüzde 31.5 oldu.

Z KUŞAĞI NE DİYOR

Alf Araştırma’nın son anketine göre ise “Z kuşağı” olarak tanımlanan gençlerin birinci tercihi yüzde 30,3 ile CHP oldu. Ekim ayında yapılan araştırmaya 17-26 yaş aralığındaki 2 bin 120 kişi katıldı. “Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?” sorusuna genç seçmenin yüzde 30,3’ü CHP yanıtını verdi. İYİ Parti yüzde 15.1 oy oranıyla ikinci sırada, AKP ise yüzde 11.9 oy oranı ile üçüncü sırada yer aldı. Zafer Partisi’nin yüzde 9,1 ile dördüncü sırayı aldığı araştırmaya göre HDP yüzde 8.7, MHP 5.1, Türkiye Değişim Partisi yüzde 4,4, Deva Partisi yüzde 4,2, Gelecek Partisi yüzde 3,9, Yeniden Refah yüzde 2,9, Memleket Partisi ise yüzde 1,8 oy aldı.