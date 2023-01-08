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Gribe yakalanan kış çayına sarılıyor ama aktarlardan kullanımı için kritik uyarı

Aktarlar kış çayı kullanımı için dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 8 Ocak 2023 Pazar - 13:51
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Aktarlarda kış çayları için kritik uyarı

Gribe yakalanan kış çayına sarılıyor ama aktarlardan kullanımı için kritik uyarı
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İHA’nın haberine göre, kış aylarında soğuk havanını etkili olmasıyla birlikte aktarlarda hareketlilik başladı. Bağışıklık sistemini bitki çeşitleriyle güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tuttu.

Çeşitli bitkilerin karışımını yaparak grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı doğal çözüm sunan aktarlar, kış çayının çeşitli hastalıklara iyi geldiğini belirtti.

Merkez Sur ilçesinde 18 yıldır aktar dükkanını işleten Mehmet Karakoç, kış çayını özellikle gebelerin tüketmemesini önerdi.

"TAVSİYE ETMİYORUZ"

Kış çayının çeşitli hastalıklara iyi geldiğini ifade eden Karakoç, “Kış çayını herkese tavsiye etmiyoruz. Öksürük, bronşit, nefes darlığı, astım, grip hastalarına kış çayını tavsiye ediyoruz. Kış çayının içerisinde çeşitli bitki türleri bulunduğu için çocuklara, yetişkinlere, şeker hastalığı olanlara, kalp yetmezliği olan hastalara tavsiye etmiyoruz. Örneğin çocuklar için ideal olan bitki türü hatmil çiçeğidir ve karışımımızın içerisinde bulunmakta. Ama bu karışımı çocuklara tavsiye etmiyoruz. Özellikle de gebelerin kış çayını kesinlikle kullanmalarını önermiyoruz” dedi.

Çayın içerisinde 8 çeşit bitkinin yer aldığını belirten Karakoç, “Normal şartlarda kış çayı 12 bitkiden elde edilirken biz ağır olmasın diye 8 çeşit bitkiyi karıştırıyoruz. Bunların içerisinde zencefil, zerdeçal, tarçın, hatmil çiçeği, papatya, ıhlamur, ada çayı ve kuru elma bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

KULLANIMI İÇİN UYARI

Kış çayının soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarına karşı iyi geldiğinin altını çizen Karakoç, “Sabah ve akşam olmak üzere günde iki bardak içmek yeterlidir. Yetişkinler su bardağı, 8-12 yaş arası çocuklar ise çay bardağında tüketmelidir. Kış çayı soğuk havalarda vücut direncini arttırır. Kış çayı özellikle halsizlik ve yorgunluğu alır, kış aylarının olmazsa olmazı soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarına karşı korur” diye konuştu.

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