Jandarmadan akü hırsızlarına şok baskın

İHA'nın haberine göre, Kars’ın Digor ilçesinde baz istasyonunda akü hırsızlığı olayları ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.
Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2022 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla kurulan özel ekip, kamera kayıtları, bilgisayar destekli analizlerden 5 kişinin olaylara karıştığı belirlendi.
6 OLAY DAHA AYDINLATILDI
JASAT ekiplerince organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.A. (39), M.M.K. (33 ), S.A. (42), K.K. (38) ve H.Ş. (39) gözaltına alındı.
Gözaltına aşınan şüpheliler Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 5 kişiden K.K. ve H.Ş, tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan şüphelilerin hırsızlık olaylarını itiraf etmesiyle 6 olay daha aydınlatılmış oldu.