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Jandarmadan akü hırsızlarına şok baskın

Kars’ta JASAT ekipleri baz istasyonlarından akülerin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen hırsızların bulunduğu adrese yapılan baskında 5 kişi yakalandı.

Haber Giriş: 10 Mart 2023 Cuma - 13:51
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Akü hırsızlarına jandarmadan şok baskın

Jandarmadan akü hırsızlarına şok baskın
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İHA'nın haberine göre, Kars’ın Digor ilçesinde baz istasyonunda akü hırsızlığı olayları ile ilgili Kars İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma (JASAT) ekiplerince çalışma başlatıldı.

Digor Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 2022 yılında meydana gelen faili meçhul hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla kurulan özel ekip, kamera kayıtları, bilgisayar destekli analizlerden 5 kişinin olaylara karıştığı belirlendi.

6 OLAY DAHA AYDINLATILDI

JASAT ekiplerince organize suç örgütüne yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonda İ.A. (39), M.M.K. (33 ), S.A. (42), K.K. (38) ve H.Ş. (39) gözaltına alındı. 

Gözaltına aşınan şüpheliler Jandarmadaki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli 5 kişiden K.K. ve H.Ş, tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan şüphelilerin hırsızlık olaylarını itiraf etmesiyle 6 olay daha aydınlatılmış oldu.

 

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