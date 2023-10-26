Dahduh'un eşi Amine, oğlu Mahmud ve kızı Şam'ın cenazeleri Gazze Şeridi'nin merkezindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden alındı.

Cenaze namazına çok sayıda Filistinlinin yanı sıra Dahduh'un meslektaşları da katıldı.

AİLE, İSRAİL SALDIRISI VE BASKISI NEDENİYLE KUZEYDEN GÜNEYE GİDENLER ARASINDAYDI

Katar merkezli Al Jazeera televizyonundan dün yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alan saldırısında Dahduh'un eşi, oğlu ve kızı dahil olmak üzere ailesinden çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Gazeteci Dahduh'un ailesi, İsrail saldırıları ve baskısı nedeniyle kuzeydeki yerlerinden ayrılarak güneyde bulunan Nuseyrat bölgesinde bir eve sığınmıştı.

Ancak İsrail saldırıları, kuzeydeki Gazze kenti dışında bu bölgeyi de hedef aldı.

Al Jazeera'da yayımlanan görüntülerde yaşlı gözlerle, öldürülen oğluna veda eden Dahduh, "Bunlar korku ve yıkımın gözyaşları değil, insanlık gözyaşlarıdır. İşgal defolsun. (İsrail ordusu) Çocuklarımızla bizden intikam alıyorlar." ifadelerini kullanmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 913'ü çocuk 7 bin 28 kişinin öldüğünü, 18 binden fazla kişinin yaralandığını duyurdu.