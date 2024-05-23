Al Musrati Trabzonspor taraftarını susturdu! Beşiktaş kabustan kupaya uzandı

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Beşiktaş ve Trabzonspor taraftarı, stadı tıklım tıklım etti ve müthiş bir atmosfer vardı.

Bu müthiş atmosfer, maç öncesinde Sefo ve Norm Ender konseri ile devam etti.

Ardından şehitlerimiz için 1 dakikalık saygı duruşu, daha sonrasında ise Norm Ender'in İstiklal Marşı'nı okumasıyla devam etti.

Maç da müthiş başladı. İki takım taraftarı maçı daha da alevlendirdi ve tempo yüksekti.

İlk dakikalarda Muçi'nin pozisyonu ile gole yaklaştı Beşiktaş

2.01 METRELİK ONUACHU DURDURULAMADI

Trabzonspor, 13. dakikada Paul Onuachu'nun güzel golü ile 1-0 öne geçti.

Eren Elmalı'nın pasıyla orta sahada şık bir vücut çalımıyla dönen Onuachu, yaklaşık 50 metrelik topu sürmesi sonrası Mert Günok'un sağından topu ağlarla buluşturdu.

İlginç bir santrfor Onuachu.

Bu fiziğe rağmen, uzun boyuna rağmen bu kadar depar atmak kaliteli bir golcü olduğunu gösteriyor.

Ancak Beşiktaş savunması da bu kadar kolay koşturmamalıydı Onuachu.

Yenilen golde savunmanın da hatası olduğunu söyleyebiliriz.

Bu gol sonrası beraberlik golü için saldıran Beşiktaş'a Uğurcan Çakır engel oldu.

Her Beşiktaş maçında devleşen Uğurcan, bu maçta da kritik pozisyonları çıkardı.

BEŞİKTAŞ SOYUNMA ODASINA MORALLİ GİRDİ!

İlk yarının son anlarında ataklarını sıklaştıran Beşiktaş, köşe vuruşu kullandı.

Kullanılan köşe vuruşunda top, Trabzonsporlu Bardhi'nin eline çarptı ve hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3'te topun başına geçen Ghezzal, Uğurcan'ın üzerinden topu ağlarla buluşturdu ve bu gol sonrası ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci devre de ilk yarı olduğu gibi güzel ve tempolu başladı.

Trabzonspor ve Beşiktaş taraftarının karşılıklı tezahüratlarının damga vurduğu maçta Beşiktaş harika bir gol attı!

BEŞİKTAŞ GERİ DÖNDÜ!

Beşiktaş, hazırlanış bakımından harika bir gol attı.

Paslarla ceza sahası içine giren Beşiktaş'ta Muleka, topu savunma arkasına sarkan Salih Uçan'a bıraktı.

Salih Uçan da havadan gelen topa kafa vuruşunu yaptı ve siyah-beyazlıları 2-1 öne geçirdi.

Bu gol sonrası Beşiktaş taraftarı adeta çıldırdı.

62. dakikada Trabzonspor'da Edin Visca'nın aşırtması direkten döndü. Tüm Trabzonspor taraftarı gol diye bağırdığı anda Mert Günok topu çizgiden çıkardı.

Gerçekten de harika bir kurtarıştı.

Bir tehlike daha yarattı Trabzonspor 71'de.

Mert Günok, Edin Visca'nın şutunu parmaklarının ucuyla kurtarmayı başardı ve top üst direğe çarpıp kornere çıktı.

DENGE GELDİ

Trabzonspor, 89. dakikada Nicolas Pepe ile beraberliği getirdi.

Oyuna 68. dakikada giren Pepe, attığı gol sonrası büyük sevinç yaşadı ve taraftarı kendinden geçirdi.

BU MAÇTA NELER OLUYOR!

Maç tam uzatmalara gidecek derken, Al-Musrati'den müthiş bir son vuruş geldi.

Beşiktaş'ın atağında top ceza sahası dışına sekti.

Gelişine ayağından füze çıkaran Al Musrati, kaleci Uğurcan Çakır'ı avladı ve kaleci topu bile göremedi.

90+4'de gelen bu müthiş gol, Trabzonspor taraftarını yıkarken, tüm Beşiktaş heyeti ve futbolcular taraftarına koştu.

Al Musrati'yi eleştiren kesime de bu iyi bir cevap olmuştur.

ŞAMPİYON BEŞİKTAŞ!

Beşiktaş, Trabzonspor karşısında 1-0 geri düştüğü maçı Ghezzal, Salih Uçan' ve Musrati'nin golleriyle 3-2 kazandı ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon oldu.

Muhteşem bir son izledik finalde.

Böyle çalkantılı ve kötü geçen bir sezonda alınan bu kupa, Beşiktaş'a büyük moral oldu.

Ayrıca bu kupa zaferi sonrası Süper Lig şampiyonu ile Süper Kupa mücadelesi de verecek Beşiktaş.

Bir kupa kazanma şansı daha doğdu.

Ayrıca Avrupa vizesi de alındı.

Beşiktaş, önümüzdeki sene Avrupa Ligi'ne play-off turundan katılacak.

Alınan bu kupa, birçok yaraya merhem oldu.

Gelecek sezon böyle kötü bir sezon geçmez diye umuyorum.