Al Pacino 82 yaşında baba oluyor

Sinema tarihine damga vuran Baba, Kadın Kokusu, Heat ve Şeytan’ın Avukatı gibi filmlerin ikonik oyuncusu Al Pacino’nun dördüncü kez baba olacağı ortaya çıktı.

ABD medyasında yer alan haberlerde 82 yaşındaki Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın bebekleri için geri sayıma başladığı belirtildi.

Alfallah’ın 8 ay hamile olduğu belirtilirken Al Pacino’nun menajerleri de gelişmeyi duyurdu. Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton’dan sonra dördüncü çocuğu olacak.

Alfallah’ın ilk çocuğu olacak bebeğin cinsiyeti açıklanmadı. Pacino ve Alfallah 2022’nin Nisan ayında görüntülenmiş ve bazı kaynaklar çiftin Covid-19 salgını boyunca birliktelik yaşadıklarını söylemişti. Çifte yakın bir kaynak, “Alfallah genelde zengin yaşlı erkeklerle birlikte oluyor. Bir süredir birlikteler. Yaş farkı bir sorun değil” yorumunu yaptı.

Alfallah daha önce 74 yaşındaki rockçı Mick Jagger ve 60 yaşındaki milyarder Nicolas Berggruen ile birlikte olmuştu.

Al Pacino’nun 79 yaşındaki yakın arkadaşı Robert De Niro da kısa bir süre önce kız arkadaşı Tiffany Chen ile bebek sahibi olmuştu. De Niro da 7’nci kez baba olmuştu.