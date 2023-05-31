Al Pacino 82 yaşında baba oluyor

82 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Al Pacino ve 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah'ın bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Al Pacino 82 yaşında baba oluyor

Sinema tarihine damga vuran Baba, Kadın Kokusu, Heat ve Şeytan’ın Avukatı gibi filmlerin ikonik oyuncusu Al Pacino’nun dördüncü kez baba olacağı ortaya çıktı.

al-pacino-father.jpg

ABD medyasında yer alan haberlerde 82 yaşındaki Al Pacino’nun bir süredir birlikte olduğu 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah’ın bebekleri için geri sayıma başladığı belirtildi.

Alfallah’ın 8 ay hamile olduğu belirtilirken Al Pacino’nun menajerleri de gelişmeyi duyurdu. Al Pacino’nun 33 yaşındaki kızı Julie ve 22 yaşındaki ikizleri Olivia ve Anton’dan sonra dördüncü çocuğu olacak.

noor-insta.jpg

Alfallah’ın ilk çocuğu olacak bebeğin cinsiyeti açıklanmadı. Pacino ve Alfallah 2022’nin Nisan ayında görüntülenmiş ve bazı kaynaklar çiftin Covid-19 salgını boyunca birliktelik yaşadıklarını söylemişti. Çifte yakın bir kaynak, “Alfallah genelde zengin yaşlı erkeklerle birlikte oluyor. Bir süredir birlikteler. Yaş farkı bir sorun değil” yorumunu yaptı.

me-comp-pacino-noor.jpg

Alfallah daha önce 74 yaşındaki rockçı Mick Jagger ve 60 yaşındaki milyarder Nicolas Berggruen ile birlikte olmuştu.

Al Pacino’nun 79 yaşındaki yakın arkadaşı Robert De Niro da kısa bir süre önce kız arkadaşı Tiffany Chen ile bebek sahibi olmuştu. De Niro da 7’nci kez baba olmuştu.

Öne Çıkanlar
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Üniversiteli genç sokak röportajında herkesin hayatını özetledi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Florya'dan 'Fener ağlama' sesleri yükseldi
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray şampiyonluk kupasını derbide mi kaldıracak? Dursun Özbek açıkladı
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Galatasaray nasıl şampiyon oldu? Lig bitti mi Erden Timur!
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Okan Buruk'tan Atatürk'lü şampiyonluk mesajı
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Şampiyonluk maçının ilk 11'leri belli oldu. Galatasaray Ankaragücü'nü yenerse şampiyonluğunu ilan edecek
Son Haberler
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi... Spor
Ahmet Çakar'dan şampiyonluk yorumu: Anasının ak sütü gibi...
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi Güncel
Şehit polisin adı kızının isteği üzerine zırhlı araca verildi
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı Dünya
NATO Kuzey Kore'nin askeri uydu fırlatma girişimini kınadı
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı Sağlık
Uzmanından yaz tatili öncesi çocukların sağlığı için kritik uyarı
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun Ekonomi
YHT bileti alacaklar elinizi çabuk tutun
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı Güncel
83 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek? Rüya Tabirleri
Rüyada kil görmek ne anlama geliyor? Rüyada kil görmek ne demek?