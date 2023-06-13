29 yaşındaki sevgilisi hamile olan Al Pacino eski aşkıyla görüntülendi

Hollywood yıldızı Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah'dan çocuk sahibi olacağı ortaya çıkmıştı. Yıldız isim, son olarak eski aşkı ve ikiz çocuklarının annesi Beverly D'Angelo ile görüntülendi.

29 yaşındaki sevgilisi hamile olan Al Pacino eski aşkıyla görüntülendi

83 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino'nun dördüncü kez baba olmaya hazırlandığı geçtiğimiz hafta ortaya çıkmıştı. TMZ'nin haberine göre; ünlü ismin geçen sene nisan ayında aşk yaşamaya başladığı 29 yaşındaki kız arkadaşı Noor Alfallah, sekiz aylık hamile.

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BABALIK TESTİ İSTEDİ

Ancak ünlü çifte yakın kaynaklar; aktörün 29 yaşındaki kız arkadaşını hamile bırakabileceğine inanmadığını ve çocuğun kendisinden olup olmadığını netleştirmek için babalık testi talep ettiği aktardı. Pacino'nun bir kadını hamile bırakmasını engelleyecek tıbbi sorunları olduğunu da söyleyen kaynaklar, Alfallah'nın sevgilisinin istediği DNA testini yaptırdığını ve bebeğinin babasının Al Pacino olduğunu kanıtladığını bildirdi.

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SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Al Pacino, geçtiğimiz günlerde ise konuyla ilgili suskunluğunu bozdu ve genç aşkının hamileliğiyle ilgili ilk kez konuştu. Usta oyuncu, Daily Mail tarafından yayınlanan bir videoda "Bu çok özel bir şey" dedi ve şöyle devam etti: Her zaman çok özledi. Çok çocuğum var ancak böyle bir zamanda yeni bir bebeğin yolda olması çok daha özel oldu.

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ESKİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Usta aktör, son olarak önceki gün 71 yaşındaki eski sevgilisi ve ikiz çocukları Anton ile Olivina'nın annesi olan aktris Beverly D'Angelo ile görüntülendi.
Eski aşıklar, ikizleriyle birlikte bir aile buluşması için bir araya geldiler. Los Angeles’ta buluşan dörtlü, son dönemin kaçış oyunlarından oynanan bir oyun salonuna gidip beraber eğlendiler.

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Oyundan sonra dışarı çıkan eski sevgililerin hararetli bir sohbete daldığı da dikkatlerden kaçmadı.

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