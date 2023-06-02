83 yaşındaki Al Pacino bile inanmadı. Sevgilisinden DNA testi istedi

Dördüncü çocuğunu kucağına almaya hazırlanan Oscar ödüllü 83 yaşındaki aktör Al Pacino'nun 29 yaşındaki sevgilisinden DNA testi istediği ortaya çıktı.

83 yaşındaki Al Pacino bile inanmadı. Sevgilisinden DNA testi istedi

Editör: Ersoy ÖZDEM

Sinemanın kült filmlerinden "Baba" ile hafızlara kazınan 83 yaşındaki Hollywood yıldızı Al Pacino'nun geçtiğimiz günlerde baba olacağı ortaya çıkmıştı. 29 yaşındaki sevgilisi Noor Alfallah ile bebek beklediğini açıklayan Pacino, uzun bir süre gündem olmuştu.

gdfydv5ojkk0huoswwwwoa.jpg

Pacino'nun Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah'tan DNA testi istediği ortaya çıktı.

Daily Mail'in haberine göre, oyuncu sevgilisinden çocuğun kendisinin olduğunu gösteren bir DNA testi istedi. Birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini 2 ay önce öğrendiği belirtildi.

kghbpontmkafir7hbbgiia.jpg

Oyuncu bazı sağlık sorunları nedeniyle bebeğin hiçbir zaman kendisine ait olmadığını iddia etti.

TESTİ YAPTIRMAYI KABUL ETTİ

İkilinin altı aydır görüşmediği, Pacino'nun hamilelik haberini yalnızca iki ay önce öğrendiği iddia edildi. Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

noor-alfallah.jpeg

Al Pacino, daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası. Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.

İlgili Haberler
Al Pacino 82 yaşında baba oluyor
Öne Çıkanlar
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Volkan Demirel. Sportif direktör Lucescu. Gürel Yurttaş açıkladı
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Rahmi Koç'tan Ali Koç'a Fenerbahçe Başkanlığı baskısı: Yeter artık bırak
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Orhan Aydın her dönemin adamı Mehmet Barlas’a hakkını helal eder mi?
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Mehmet Şimşek gelirse dolar euro borsa ve faizler ne olacak? Remzi Özdemir açıkladı
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Kaybedeceği seçim Erdoğan'a böyle hediye edildi
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Jesus'un 10 milyon dolarlık büyük sırrını Şansal Büyüka Yeniçağ'a açıkladı
Son Haberler
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu Teknoloji - Otomotiv
Arçelik hacklendi: Binlerce kişinin verilerine ne oldu
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı Güncel
Pembe Kod'ta gerçek bambaşka çıktı
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman? Keşfet
Yüz Yıllık Mucize 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yüz Yıllık Mucize yeni bölüm ne zaman?
Sıcak havalarda saç ekilir mi? Sağlık
Sıcak havalarda saç ekilir mi?
Lunapark'taki gondola hareket halinde binmeye kalktı ölümden döndü Güncel
Lunapark'taki gondola hareket halinde binmeye kalktı ölümden döndü
Sığınmacılar Londra'da insanlık dışı otel koşullarını protesto etti Dünya
Sığınmacılar Londra'da insanlık dışı otel koşullarını protesto etti
Yaz ishali neden tehlikelidir? Sağlık
Yaz ishali neden tehlikelidir?