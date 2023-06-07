83 yaşında baba olacak Al Pacino sessizliğini bozdu

Ünlü aktör Al Pacino'nun kız arkadaşı Noor Alfallah, sekiz aylık hamile. 83 yaşındaki Oscar'lı oyuncu ile 29 yaşındaki Alfallah, birlikte ilk çocuklarını kucaklarına almayı bekliyor.

Daha önceki birlikteliklerinden üç çocuk babası olan Pacino ve Kuveyt kökenli Amerikalı film yapımcısı Alfallah, Nisan 2022'den bu yana birlikte. Hamilelik haberlerinin ardından pek çok iddia ortaya atıldı. Onlardan biri, Pacinho'nun Alfallah'tan DNA testi istediği şeklindeydi. Daily Mail'in haberinde birini hamile bırakabileceğini inkar eden oyuncunun, Alfallah ile ilişkisini çok önceden bitirdiği ve hamilelik haberini iki ay önce öğrendiği belirtildi.

Bir başka söylentiye göre ise Noor Alfallah, DNA testi talebini kabul etti ve Pacino'nun gerçekten bebeğin babası olduğu ortaya çıktı.

Tüm bu söylentiler ortada dolaşırken Al Pacino cephesinden bugüne kadar hiç ses çıkmamıştı. Oscar ödüllü usta aktör, Daily Mail'de yayınlanan bir video ile sessizliğini bozdu. Pacino, yeniden baba olmaktan dolayı heyecan duyup duymadığı sorusuna "Çok özel" ifadesiyle yanıt verdi.

Pacino, "Her zaman öyleydi. Çok çocuğum var. Ama bu bebeğin bu zamanda geliyor olması çok özel" diye konuştu. Pacino ayrıca bebeğin cinsiyetini bilmediğini de söyledi.

ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR

"Scarface" (Yaralı Yüz) filminin yıldızının Beverly D'Angelo ile birlikteliğinden 22 yaşında Olivia Pacino ve Anton James Pacino adında ikizleri var. Jan Tarrant ile birlikteliğinden de 33 yaşında Julie Pacino adında bir kızı var.