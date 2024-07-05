Alacak verecek cinayetinde dorse imalatçısına müebbet hapis talebi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Alacak verecek cinayetinde dorse imalatçısına müebbet hapis talebi

Konya'da, fason iş ilişkisi içinde olduğu Suriye vatandaşı Ammar Tabbuş'u (28), alacak verecek meselesi yüzünden çıkan bir tartışma sonucu öldüren dorse üreticisi Şükrü Güler (30) hakkında, ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Olay, 15 Eylül 2023 tarihinde saat 18.00 civarında, Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi'nde bulunan Zafer Sanayi Sitesi Efsane Sokak'ta gerçekleşti. Dorse üreticisi Şükrü Güler'in işletmesine gelen Suriye vatandaşı Ammar Tabbuş, kendisine olan bin liralık borcun ödenmesini talep etti. İki taraf arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çevredeki insanlar araya girerek tarafları ayırdı. İş yerinden ayrılan Tabbuş, biraz zaman geçtikten sonra kardeşleriyle birlikte geri döndü. Şükrü Güler, bu durumu fark edince tüfekle ateş ederek Ammar Tabbuş'u karın bölgesinden yaraladı. Yaralanan Tabbuş, götürüldüğü Konya Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Olay esnasında dükkanda bulunan ve olaya karıştığı iddia edilen baba Bekir Güler ile çalışan Abdullah Kara polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Şükrü Güler ise Cinayet Büro Amirliği ekiplerince iş yerine yakın bir yerde kaldırımda otururken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Şükrü Güler tutuklandı, Bekir Güler ile Abdullah Kara ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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'TÜFEĞİ ALIP, YAN DÜKKANIN KAPISININ ARKASINA KOYDUM'

5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen dava duruşmasında, tutuklu sanık Şükrü Güler ile tutuksuz sanık Abdullah Kara mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkemede ifade veren ve niyetinin delil karartma olmadığını belirten Abdullah Kara, "Kaynakçı olarak çalışıyorum. Olay sonrasında tüfeği alıp, yan dükkanın kapısının arkasına yerleştirdim. Amacım, olayın daha da büyümesini engellemekti. Benim olayla bir ilgim yok. Beraatimi istiyorum" şeklinde konuştu.

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DİĞER SANIKLAR İÇİN HAPİS TALEBİ

Cumhuriyet savcısı, sanıklar hakkında mahkemeye mütalaasını sundu. Mütalaada, Şükrü Güler'in işlediği suçu haksız tahrik altında gerçekleştirdiği belirtilerek 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesi talep edildi. Bekir Güler için 'Tehdit ve hakaret' suçlarından 2 yıla kadar, Abdullah Kara için ise 'Suç delillerini yok etme' suçundan 5 yıla kadar hapis cezası istendi. Mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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