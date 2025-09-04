Alanyaspor Hagi'yi açıkladı!

Kaynak: Haber Merkezi
Süper Lig'in köklü ekiplerinden Alanyaspor, flaş bir transfere imza attı. Akdeniz ekibi, Ianis Hagi'yi renlerine bağladı.

Süper Lig'de milli araya Beşiktaş galibiyetiyle giren Alanyaspor, transferde büyük ses getirdi. Turuncu-yeşilliler, Glasgow Rangers ile yollarını ayıran Ianis Hagi'yi kadrosuna kattığını açıkladı.

Alanyaspor, Rumen oyuncuyla 2 sözleşme imzaladı.

Akdeniz ekibinden yapılan transfer açıklamasında, "Kulübümüz, son olarak İskoçya'nın Rangers takımında forma giyen Rumen milli futbolcu Ianis Hagi ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" ifadelerine yer verildi.

İmza törenine Ianis Hagi'nin babası Gheorghe Hagi de katıldı.

Rumen 10 Numara, Rangers'ta 130 maçta, 20 gol atıp, 28 asist yaptı. 47 kez Romanya Milli Takımı'nda ter döken tecrübeli hücumcu, 6 da gol attı.

İtalya'da Fiorentina ve Belçika'da Genk gibi takımlarda da oynayan Hagi, sağ kanatta da görev alabiliyor.

