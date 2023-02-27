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Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'de 2 yıldır görev yapmayan teknik direktör Ersun Yanal'la ilgili flaş iddia. Yanal dönüyor

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 06:47
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Alanyaspor'da Ersun Yanal dönemi başlıyor

Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor
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Alanyaspor'da istifa ettiğini açıklayan Francesco Farioli'nin yerine Ersun Yanal'ın getirileceği belirtildi.

Farioli, dün Galatasaray'la oynanan hazırlık maçının ardından görevi bıraktığını yönetime bildirdi.

İtalyan teknik adamın Galatasaray ile oynanan hazırlık maçı sonrası oyuncularıyla vedalaştığı da öğrenildi. Farioli'nin İtalya'da yaşayan ailesiyle daha çok vakit geçirmek için böyle bir karar aldığı ileri sürüldü.

32 yaşındaki Francesco Farioli’nin yönetiminde Alanyaspor, bu sezon ligde 22 maçta 6 galibiyet, 7 beraberlik, 9 mağlubiyetle 25 puan topladı.

Alanyaspor yönetiminin hemen harekete geçtiği ve yeni teknik direktör adayını belirlediği bildirildi. Yönetimin teknik direktör Ersun Yanal'la irtibata geçtiği, anlaşmanın kısa süre içinde açıklanacağı iddia edildi.

Son olarak Antalyaspor'da görev yapan Ersun Yanal, 2 yıldır takım çalıştırmıyor. 

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