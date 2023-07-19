Aldatma itirafı tık rekoru kırdı. 'Ben senin karınla yattım' dedi salondaki herkes kahkahaya boğuldu

2021 yılında peş peşe aramızdan ayrılan iki usta isim Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'in aldatma sahnesi izlenme rekorları kırıyor.

Aldatma itirafı tık rekoru kırdı. 'Ben senin karınla yattım' dedi salondaki herkes kahkahaya boğuldu

Tiyatronun iki usta ismi Ferhan Şensoy ile Rasim Öztekin’in aldatma sahnesi sosyal medyada izlenme rekorları kırıyor.

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2021 yılında peş peşe aramızdan ayrılan iki usta ismin birlikte rol aldığı oyundan bir bölüm instagram’da yayınlandı. Nostaljizm adlı sayfada yayınlanan iki büyük ustanın oynadığı aldatma sahnesi ilgi gördü ve tık rekoru kırdı.

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Ferhan Şensoy, Rasim Öztekin’in ardından bir mektupla duygularını ifade etmişti. Şensoy şu ifadeleri kullanmıştı:

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"Ortaoyuncular'ın amatör kolu Nöbetçi Tiyatro'dan yetişti Rasim. Kısa sürede Ortaoyuncular'a katıldı. Kavuğumu ona devrettim. Ortaoyuncular'da çok başarılı bir dönem yaşadı. Kimi rahatsızlıklarından ötürü sahneyi bıraktı. Kavuğu Şevket Çoruh'a devretti. Günü geldi, uçtu gitti gökyüzüne. Kavuklu fotoğrafı asılı durur Ses 1885'te. Bir gün ben de uçup geleceğim gökyüzüne. Buluşuruz gökyüzünde neşeli bir meyhanede."

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