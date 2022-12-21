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İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son

Kış mevsiminin korkulu rüyası haline gelen inatçı öksürüğe nelerini iyi geldiği belli oldu. Alerjik öksürükle ilgili detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 14:28
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Alerjik öksürüğe ne iyi gelir? Alerjik öksürük nedir? Neden olur?

İnatçı öksürüğe ne iyi gelir? Kışın korkulu rüyanıza son
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NTV’nin haberine göre; Açık havada veya içeride, mevsimsel ya da sürekli olsun, her tür alerji; devam eden inatçı bir öksürüğe sebep olabilir. Alerjik öksürüğe ne iyi gelir? Peki, mevsimsel ya da sürekli olan alerji öksürüklerine karşı neler yapılmalı? İşte bu soruların yanıtları...

ALERJİK ÖKSÜRÜK NEDİR?

Alerjik öksürük genel tanım olarak, alerjilerin neden olduğu öksürüğün, soğuk algınlığından kaynaklanan öksürükten ayırt etmek için kullanılan bir terimdir. Alerjik öksürük, belirli bir enfeksiyondan ziyade immun sistemin vücudun karşılaştığı bir alerjene verdiği yanıttan kaynaklanır. Bu yüzden belirtileri aynı olsa da tanı ve tedavilerinde farklılıkları bulunmaktadır.

ALERJİK ÖKSÜRÜK İÇİN NE İYİ GELİR?

Medikal tedavilerin yanı sıra alerjik öksürük için destek tedavileri de mevcuttur. Alerjik öksürük dönemlerinde:

-Su tüketimi oldukça önemlidir

Bu dönemlerde bol sıvı tüketilmesine dikkat edilmelidir. Sıvı tüketimi ile boğazda oluşan mukusun incelmesine sağlanır ve vücuttan atılımı kolaylaşır. Ayrıca öksürük sonucunda boğazda oluşabilecek olan tahrişinde rahatlamasına yardımcı olur. Öksürüğün şiddeti ve süresi de azalır. Su tüketiminin yanında çay kahve gibi sıcak içeceklerin tüketimi de boğazda oluşan tahrişin azaltılmasında yardımcı olur.

-Öksürük şurupları ya da pastiller kullanılabilir

Kuru öksürüğü azaltır ve boğazda oluşan tahrişi rahatlatır.

Öksürük dönemlerinde kişinin alerjisi yoksa ve 2 yaşın üzerinde ise bal tüketimi hem boğaz yolunu rahatlatır hem de öksürük krizlerini hafifletebilir.

Kişinin bulunduğu ortamı sıklıkla havalandırması da havanın nemlenmesini ve temizlenmesi sağlayacağı için ortamdaki alerjenleri de azaltmış olur. Oda nemlendiricileri havayı nemlendirmek için iyi bir seçenek olabilir.

-Tütün ve sigara dumanının bulunduğu ortamlar öksürüğü alevlendirebileceği için bu tür ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalıdır. Pasif içicilik de sigara tüketimi gibi akciğerleri tahriş eder ve alerjik öksürüğü artırabilir. 

-Alerjik öksürük, her kişide tamamen farklı faktörlerden kaynaklandığından, tedavi seçeneklerinde de -değişiklikler mevcuttur.

-Vücudun duyarlı olduğu alerjenlerden veya tahriş edici maddelerden kaçınmak gerekir.

-Burun akıntısını gideren dekonjestanlar kullanılabilir.

-Öksürük şiddetine bağlı olarak öksürük azaltıcı ilaçlar kullanılabilir.

-Alerjik öksürük nadiren ciddi bir durumdur, ancak semptomları çok rahatsız edici olabilir. Alerji uygun şekilde yönetilmezse astım gelişme riski vardır. Bu nedenle, alerji semptomları çok hafif olsa bile, 1 haftadan uzun süren ve iyileşmeyen durumlarda, ateş ve balgam gibi durumlarda mutlaka hekim kontrolüne başvurulması yararlı olacaktır.

ALERJİK ÖKSÜRÜK BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kişinin öksürüğe yakalandığı ortamlarda dikkat etmesi ve o tip ortamlarda bulunmaması kişinin uzun dönem sağlığı açısından önem teşkil etmektedir. Alerjinizi tetikleyen alerjenlerden uzak durulması gerekmektedir.

Kronik kuru öksürüğünüz varsa (üç haftadan uzun süren bir öksürük türüdür), bu alerji veya astım belirtisi olabilir. Eğer öksürük alerji kaynaklıysa bazı mevsimlerde veya bazı ortamlarda daha çok öksürdüğünüzü fark edebilirsiniz. Bu, sizi etkileyebilecek alerjenlerin varlığından kaynaklanabilir. Bununla birlikte, alerjik öksürük ve diğer alerji semptomları da zamanla değişiklik gösterebilir. Daha öncesinde alerjik reaksiyon göstermediğiniz bir duruma alerjik reaksiyon gösterebilirsiniz ya da yaş ilerledikçe insanlar, alerjenlere maruz kaldıklarında bile semptomlarının daha az yaygın hale geldiğini fark eder. Bunun başlıca nedeni, bağışıklık sisteminin zayıflaması ve eskisi kadar güçlü tepki verememesidir. Ancak bu, alerjinin kendisinin kişinin vücudunda oluşmadığı anlamına geldiği çıkarılmamalıdır.

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