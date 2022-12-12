İnatçı öksürükleri birkaç gün içinde tamamen kesiyor

Bazı yiyecek ve içecekler her mevsim olsa da onları tüketmek belirli mevsimlerde çok daha zevkli hale gelmesiyle biliniyor. Bozanın lezzetinin yanı sıra faydaları da oldukça dikkat çekiyor. Bozanın faydasını duyanlar bu içecekten vazgeçemeyeceği bildirildi.

BOZA NEDİR?

Boza, darı irmiği, su ve şekerden üretilen bir kış içeceğidir. Bilinen en eski Türk içeceklerinden biridir. Günümüzde eski Osmanlı coğrafyası ile Orta Asya coğrafyasının bazı kısımlarında yapılır. Balkan coğrafyasından Türkiye, Kosova, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Romanya gibi ülkelerde ve Asya'dan Kazakistan, Kırgızistan kesimlerinde içilen bir içecektir.

BOZANIN FAYDALARI

-Sindirimi Kolaylaştırır

Boza içerdiği aktif mayalarla ve laktik asitle sindirim sistemini rahatlatır. Ancak fazla tüketilmesi halinde gaz ve ishal gibi sorunlara neden olabilir

-Kış aylarında yaşanan solunum yolları enfeksiyonları ve daha çok öksürük için doğal bir şifa kaynağı boza. Boza içerdiği bol miktardaki A, B, C ve E vitaminleri sayesinde soğuk algınlığıyla savaşır. Özellikle çocuklarda bronşların rahatlamasına, balgam çıkarmanın kolaylaşmasına yardımcı olur, böylece solunum yollarını rahatlatır. İnatçı öksürükleri bile birkaç gün içinde tamamen kesebilir

- Boza vücut direncinin artması için gerekli olan vitamin, mineral ve bol miktarda antioksidanı barındırdığından bünyenin savunma sistemini geliştirir ve böylelikle kanserle mücadelede önemli rol oynar. Yani boza içerek vücut direncinizi artırarak kanser riskinizi minimuma indirebilirsiniz

- Anne Sütünü Artırır

Emziren annelerde artan enerji ve sıvı ihtiyacını karşılamaya yardımcı olup süt yapımını artırır

-Çocuklarda Büyümeyi Destekler

Çocuklarda büyüme için gerekli olan enerji ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur. Artan enerji ihtiyacı ile birlikte metabolizmadaki süreçleri yönetmek için vitamin gereksinimleri de artar. B vitaminleri karbonhidrat metabolizmasında yer almakla beraber, hafızayı güçlendirmeye yardımcı olur ve odaklanmayı kolaylaştırır

-Sporcularda Enerji İhtiyacını Karşılar

Uzun saatler yoğun antrenman yapan sporcuların enerji ihtiyaçları artar. Tüketimi bu ihtiyacın hızlı karşılanması iyi bir içecektir. B grubu vitaminleri, karbonhidratların yakılıp enerji açığa çıkmasını sağlar ve sinir sistemini korur. Probiyotik olmasıyla da sporcuların bağışıklık sistemine destek olur

-Depresyonu Önlemeye Yardımcı

Duygu durumu üzerinde etkili olan B grubu vitaminlerinin kaynağı olan boza, bu etkisi ile anksiyetenin önlenmesinde etkilidir. Ayrıca probiyotik yönü ile de bağırsak florasını düzenleyerek depresyon eğilimini azalmasına yardımcı olur. Sinir sistemi üzerinde pozitif etkisi olduğu düşünülür. Özellikle yıpranmış sinirlerin rahatlamasını ve sakinleşmesini sağlayabilir.

BOZA NASIL YAPILIR?

Malzemeleri

-Bulgur

-Şeker

-Vanilya

-Toz maya

-Su

Öncelikle bulgur ve pirinç iyice yumuşayıncaya kadar kaynatılır.

Püre haline getirilerek ince delikli bir süzgeçten geçirilir.

Süzgeçten geçirilen kısım tamamen soğutulur.

Bu arada ılık süt, toz şeker ve maya bir kapta karıştırılır.

Hazırladığımız bulgur lapasının içine maya eklenerek 24 saat bekletilmek üzere serin ve karanlık bir ortama alınır.

Ara sıra bekleyen bozanın kapağı açılarak havalandırılır.

24 saat sonra boza karışımına toz şeker ve su azar azar eklenerek istenilen kıvama getirilir.

Daha sonra kıvamının biraz daha artması için buzdolabına koyulur.

Sıcak ya da soğuk olarak servis edilen bozanın olmazsa olmazı üzerine serpilen toz tarçın ve bütün olarak konulan leblebilerdir.

BOZA NASIL İÇİLİR?

Aroması yoğun ve keskin olan boza bazıları tarafından pek beğenilmez. İlk defa bozayı tattığınızda ya çok seversiniz ya da hiç.

Temel olarak su, darı irmiği ve şeker kullanılarak yapılan boza, en çok mayıs ve eylül aylarında tüketilir.

Eski zamanlarda soğuk kış gecelerinin içeceği olan boza halen bazı bölgelerde satılmaktadır.

Peki, boza sıcak mı içilir?

Sıcak bir içecek olarak algılanmasına rağmen aslında boza soğuk içilir.

Tarçın ve sarı leblebi ile birlikte tüketilen bozaya tarçın toz, sarı leblebiler ise bütün halinde atılır.

Koyu kıvamlı olduğundan dolayı dilerseniz bozayı kaşık ile çorba gibi de tüketebilirsiniz.

Eğer marketten hazır boza almışsanız; evde bir miktar ısıtıp tüketebilirsiniz.

Isıtırken orta boy bir cezve kullanabilirsiniz.

Büyük ve geniş bir bardakta tadını daha rahat alabilirsiniz.

Ayrıca bozanın lezzet detaylarından biri olan tarçını da eklemeyi unutmayınız. Tarçın pek çok kişi tarafından bir bozanın olmazsa olmaz malzemelerindendir.