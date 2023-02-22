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Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti

Sakarya’da iki katlı bir evde, henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında yaşlı adam hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 17:50
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Alevlere teslim olan evden cansız bedeni çıktı

Yaşlı adam evde çıkan yangında hayatını kaybetti
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İHA'nın haberine göre, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde iki katlı evde çıkan yangında yaşlı bir adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alaağaç Mahallesi'nde Hüseyin Fener'in (72) ikamet ettiği iki katlı evin ikinci katında henüz belirlenmeyen sebepten dolayı yangın çıktı.

Ev alevlere teslim olurken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Bölgeye ulaşan ekipler ve vatandaşlar yangını söndürebilmek için seferber oldu. Söndürülen yangının ardından eve giren ekipler acı manzarayla karşılaştı. Hüseyin Fener'in hayatını kaybettiği olay ile alakalı jandarma ekipleri inceleme başlatıldı.

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