Sörtloth Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Fenerbahçe'de gelecek sezonun transfer çalışmaları başladı. Yaz transfer döneminde birçok takviye yapması beklenen Sarı-Lacivertlilerde Valencia'nın da ayrılığı göz önünde bulundurularak, gözler golcü transferine çevrildi. Sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan 33 yaşındaki Ekvadorlu futbolcunun Brezilya ekibi Internacional ile anlaştığı ileri sürülüyor. Gerek bu iddialar, gerekse Valencia'nın kritik maçlardaki etkisizliği yönetimi de harekete geçirdi.

NORVEÇLİ'NİN PEŞİNE DÜŞTÜ

Sabah'ın haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, Enner Valencia'nın yerine bir dönem Süper Lig'de gol kralı olmuş Alexander Sörloth'u düşünüyor. Sarı-lacivertli ekip, Real Sociedad'da kiralık oynayan ve bonservisi Leipzig'de olan Sörloth için teklif yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Trabzonspor formasıyla Süper Lig'i kasıp kavuran Sörloth, o dönem bordo-mavili ekiple toplamda 49 maça çıkmış ve 33 gol kaydetmişti. Attığı gollerin yanı sıra takım arkadaşlarını da besleyebilen Norveçli oyuncu, toplamda 11 asistle sezonu tamamladı.