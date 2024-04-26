Aleyna Eroğlu Icardi’ye ‘ahlaksız’ diyen Batuhan Karadeniz’i affetmedi! Önce ifşaladı sonra ekrana tükürdü

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’nin eşi Wanda Nara, bugün yayınlamayı planladığı yeni müzik klibinin tanıtımını yapmıştı.

Klibin içeriğinde Wanda’nın eşi Icardi ile banyodan öpüştüğü anlar bulunuyordu.

Eski futbolcu ve SkySpor YouTube kanalında futbol yorumculuğu yapan Batuhan Karadeniz, bu görüntülerin “bu ülkenin ahlaki değerlerine uygun olmadığını” belirterek tepki göstermişti.

“Şimdi bu ülkede bazı insanlar tabii ki Icardi’yi çok sevdi” diyen Karadeniz “Özellikle de çocuk kitlesi çok sevdi. Ben de mesela Icardi’yi hemen hemen her yayında bağrıma bastım. ‘Seni ve aileni seviyoruz’ dedik. Ancak son paylaşımından sonra, bu ülkenin de bir ahlaki değerleri olduğunu unutmamalıyız. Böyle bir video paylaşmak doğru değil. Yazık! Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?” ifadelerini kullanmıştı.

“SEN BENİ DARP ETTİN, OTEL ODASINDA BAŞKA BİR KIZLA YAKALANDIN”

Karadeniz’in açıklaması sosyal medyada büyük tepki çekerken, eski sevgilisi Aleyna Eroğlu da bir video paylaşarak şunları söyledi:

“Ben düşünüyorum da böyle ahlaksız olan insanlar, evli barklı çocuklu ve romantik anlarını paylaşmış çiftlere ahlaksız diyor. Şimdi gelin bu ahlaksız diyen insanı biraz inceleyelim. Eski sevgilisine defalarca şiddet uygulamış, eski sevgilisinden borç diye para almış ama bu parayı geri vermemiş. Daha sonra otel odasında bir kızla yakalanıp eski sevgilisiyle dalga geçmiş. Sonra yeni kız arkadaşını Tiktok’ta yayın açtırıp destekçi abileriyle tanıştırmaya çalışmış ve “bu benim kardeşim” demiş. Ben anlayamadım kim ahlaksız burada. Sen ahlakla ilgilenene kadar bugün mahkemen var, ona git bence.”

4 BUÇUK YIL HAPSİ İSTENİYOR

Aleyna Eroğlu’nun şiddet gördüğü iddiasıyla eski sevgilisi Batuhan Karadeniz’le mahkemelik olmuştu.

Karadeniz hakkında 4,5 yıla kadar hapis istenmişti. Davayla ilgili hazırlanan iddianamede Karadeniz'in çeşitli tarihlerde küfür içerikli tehdit mesajları yer almıştı.