Fenerbahçeliler bu maça para yağdırıyor! Nedeni ortaya çıktı

Fenerbahçeli taraftarlar şampiyonluk yarışında son haftalara girilince ‘ortak bahis’ kararı aldı.

Bu akşam oynanacak Adanademirspor – Galatasaray maçına ‘Galatasaray kazanır’ tercihinde bulunan Fenerbahçeli taraftar, bu hamle ile ‘bahis baronlarının’ maça etki edeceğini iddia ediyor.

EN ÇOK PARA YATIRILAN MAÇ

Hem legal hem de illegal bahis sitelerinde Fenerbahçeli taraftarlar, oynadıkları kuponda Galatasaray’ın galibiyetine para yatırdı.

'KAZAN KAZAN OLACAK' İDDİASI

İddialarına göre Galatasaray kazanırsa ‘para kazanacaklar’ kaybederse, Fenerbahçe’nin Süper Lig’de şampiyonluk şansı yükselecek.

Fenerbahçeli taraftarların bu ilginç bu hamlesi dün geceden beri sosyal medyanın en çok konuşulan gündemlerinden biri oldu.

FENERBAHÇE 4 PUAN GERİDE

Bu Pazar Beşiktaş’la kendi sahasında oynayacak Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisinde bulunuyor.