Survivor Aleyna Kalaycıoğlu Türkiye'yi terk ediyor. İşte gerekçesi

Survivor yarışmasının unutulmaz isimlerinden Aleyna Kalaycıoğlu, Karaköy'de görüntülendi. Yarışma sonrası kariyerini şarkıcılık üzerine kurmaya karar veren Survivor Aleyna yeni şarkı hazırlığı yaptığını duyurdu.

Şubat ayında yaşanan depremden dolayı psikolojisinin iyi olmadığını söyleyen Kalaycıoğlu ayrıca aldığı kararı da açıkladı.

Olası depremlerden dolayı çok korktuğunu anlatarak Berlin’e yerleşmeyi düşündüğünü belirten Aleyna Kalaycıoğlu şunları söyledi:

"Ülkemi çok seviyorum. Evim burada tabii ki burada yaşamak istiyorum ama yer bilimcilerinin söyledikleri de beni korkutuyor. O yüzden bir süre Berlin’de yaşayacağım. Orada da müzik yapmaya devem edeceğim. Sık sık da Türkiye’ye geleceğim.”

