Aleyna Tilki cevap vermekte gecikmedi. Menajeri 'Aleyna kendi kendisinin katilidir' demişti

Sahneye çıkışının engellediğini, müzik sektöründeki bazı popüler isimlerin yoluna taş koyduğunu öne süren Aleyna Tilki, "Ölmemi istiyorlar" dedi.

Ünlü şarkıcı, menajeri Haluk Şentürk'ün "Kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Aleyna kendi kendisinin katilidir" şeklindeki açıklaması sonrası, Aleyna Tilki sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

İşte Aleyna Tilki'nin açıklaması...

Bugün hakkımda çıkan açıklamalar doğru değil.

Hatta gerçeklik algıma oynanan bir oyun daha…

Çıkacağımız turnede yurt dışı uçak bileti, ekipman masraflarının çok olduğunu söylediler ve ben o turnede olmak istediğimi, uçak masrafını düşürmek için ‘Uçak bana şart değil, zaten dünyanın her yerinde tek kalıyorum orada bir evde kalır trenle de konserime gider gelirim. Tren sahneden önce beni yormaz aksine bana ilham olur.’ dediğimi kendisi dahil herkes biliyor…

Hatta orkestramı bile bu turneye göre tasarlamıştım. Kendileri de bu şekilde işlerini çok kolaylaştırdığımı söylediler.

Çok üzüldüm. Ben gazetenin üstünden yeri gelince ekmek yiyen, ülkede güvenlik problemim olsa da yaşıtlarım gibi yaşamı deneyimlemek için paylaşımlı öğrenci evlerinde kalan, son bir yılımı doğanın en bakir yerlerinde bazen babamla bazen arkadaşlarımla dağlarda kalarak geçirmiş, konforu gerçek şeylerde arayan bir kadınım.

Zaten nasıl oldu da tüm sektör algı operasyonuyla beni benden tam tersi göstermişti hiç anlayamamıştım. Artık daha yeni bir versiyonumda olduğum için her şeyi anlıyorum ve tek değilim.

Ben yıllardır dünyanın her yerine gidip iki İngilizce üç tane de Türkçe albüm bitirdim. Henüz hiçbirini çıkartmadım.

Çünkü sizin gibi acelelerim yok... Şarkılarım tüm otoritelerden daha büyük benim için çünkü onlar benim hikayem ve kalpten kalbe hepimizin yaşadığı hissettiği hikayeler… Onlar sizden korkamaz…

Hepimiz o turnenin ve hatta çocukluğumdan beri sahnelerimin neden iptal olduğunu biliyor olacağız…

ÜNLÜLERDEN 'YANINDAYIZ' MESAJI

Aleyna Tilki'ye; Can Bonomo, Enis Arıkan, Ceylan Ertem'in de aralarında bulunduğu ünlü isimlerden destek mesajları geldi.

Can Bonomo, "Aleyna'nın bu farkındalığını ve cesaretini tebrik ediyorum" dedi.

Ceylan Ertem, 'yanındayız' mesajı verdiği paylaşımına, "Bu yetenekli gencecik kadın şarkıcı ve şarkı yazarının ülkeyi dünyayı özgürce turlaması lazım, böylece gelişecek, dönüşecek, çiçek gibi açacak. Kim engel oluyorsa gençlerin hayallerine zalımdır! Yanındayız Aleyna’cım" mesajını yazdı.

Enis Arıkan ise Instagram hesabından Aleyna'nın söylediği 'Ayrı Gitme' şarkısını paylaşarak, "Sana bayılıyorum" ifadesini kullandı.