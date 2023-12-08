Aleyna Tilki'den sektöre küfürlü tepki: Ölmemi ve yok olmamı istiyorlar

Şarkıcı Aleyna Tilki, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, şarkı söylemesinin engellenmeye çalışıldığını belirterek sektöre ve organizatörlere isyan etti.

Aleyna Tilki, mesajında, "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar." dedi.

Tilki, paylaşımına düştüğü notta şunları yazdı:

“SEKTÖRÜ DOMİNE EDEN SANATÇILAR DA BU DURUMU EN ÇOK DESTEKLEYEN İNSANLAR”

"Varoluşumdan ve duruşumdan dolayı sahnelerimin iptal edildiğini, bazı yerlerden banlandığımı artık zaten biliyorsunuz. Bir de beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar. Ve beni çalıştıranların yanındaki sektörü domine eden sanatçılar da, bu durumu en çok destekleyen insanlar. Hem de çok iyi bildiğiniz isimler bunlar. Benim hayatımda sizin hayalinizdeki paradan çok daha büyük bir konforum var o da ait olduğum yerde şarkı söylemek! Şarkı söylemeyi çok özledim ve seyircim bu yılbaşında benden konser bekliyor! Bu olayı sadece beni dinlemek isteyenler çözebilir… Çünkü onlar yine benim çıkardığım şarkıları dinlemeye devam ediyorlar. Gerisini de canım Allah’ıma şikayet ediyorum. (Şu anda yüz yüze geldiğim kimse küfrümü üstüne alınmasın diğerlerinin zaten asla yüzüne bakmıyorum artık)"

“TACİZE UĞRADIĞIM MEKANLARA YENİDEN ÇIKMAMI İSTİYORLAR”

Aleyna Tilki paylaştığı videoda ise sektörü domine eden insanlar olduğunu ve sektörü onların yönlendirdiğini söyleyerek, "Mesela zamanında tacize uğradığım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar. Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar" diye konuştu.

Genç şarkıcı şunları kaydetti:

“GERÇEKTEN YOK OLMAMI İSTİYORLAR”

"Bu sektörü domine eden insanlar çok az sayıda. Bazıları işini gerçekten mükemmel yapıyor. Bazıları da büyük bölümü omurgasız yani. Duygu diliyle konuşan bir insan yok tamam iş dünyasında her şey çetin olabilir ama. Benim ölmemi istemeleri normal mi mesela. İstiyorlar çünkü bunu, gerçekten yok olmamı istiyorlar. Mesela zamanında tacize uğradım ve psikolojimin neredeyse çöktüğü mekanlara yeniden çıkmamı istiyorlar.

Kendimi ifade edebileceğim sahnelere de çıkmama izin vermiyorlar, çünkü organizasyonları onlar yapıyor. Tamam seyircim istiyor ama organizasyonu onlar yapıyor. İstemiyorlar. Çünkü sektörü domine eden ve yaklaşık 20-30 yıldır beraber çalıştıkları insanların sözlerinden çıkamıyorlar ya da daha fazla para yapmak için beni ifade edebileceğim yerlere yazmak istemiyorlar, benim moralimi bozacak mekanlara beni yazmaya çalışıyorlar.

Bu sektör beni o kadar çok gördü ki gerçekten şu anda. Bende o mekanlara çıkamıyorum. Ama ben şarkı söylemeyi çok özledim. Ve bu özlemi gideremediğim için gerçekten bu sektörün hepsinin a. koyayım."