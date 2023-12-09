Aleyna Tilki'nin menajerinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Genç şarkıcı 'Herkes benim ölmemi istiyor' demişti

Müzik sektöründe yaşadığı zorlukları anlatan ve sahnelerden alıkonulduğunu söyleyerek isyan eden Aleyna Tilki'nin menajeri Haluk Şentürk konuyla ilgili konuştu. Şentürk, 'Aleyna kendi kendisinin katili' dedi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Aleyna Tilki'nin menajerinden zehir zemberek açıklamalar geldi. Genç şarkıcı 'Herkes benim ölmemi istiyor' demişti

Aleyna Tilki, önceki gece sosyal medya platformu X’ten yapmış olduğu paylaşımda, "Beni çocukluğumdan beri canım pahasına vicdansızca çalıştıran insanlar, bugün daha fazla para kazanmak için beni ait olduğum sahnelerden alıkoymaya çalışıyorlar" diyerek müzik sektöründe yaşadığı zorluklardan bahsetmişti.

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Müzik sektörünü domine eden isimlerin çoğunun 'omurgasız' olduğunu, sahnelerden alıkonulduğunu ve tacize uğradığı mekanlarda çıkmaya zorlandığını belirten Aleyna Tilki'nin paylaşımı sosyal medyanın gündemine bomba gibi oturmuştu.

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Takipçileriyle dertleştiği ve sektörden şikayetçi olduğu videonun ardından, bir açıklamada daha bulunan Aleyna Tilki, hemcinsi meslektaşlarını hedef alarak "Feminist zannettiğiniz kadınlar sektörden ekmek yememem için turnemi iptal ettiriyor" açıklamasında bulunmuştu.

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Bu olayın ardından Gülşen, Hadise ve Yıldız Tilbe gibi isimlerin de menajerliğini yapan ve Aleyna Tilki'ye destek olması beklenen menajer Haluk Şentürk, tam aksini yaparak, Müge Dağıstanlı'ya Aleyna Tilki hakkında zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Şentürk'ün yaptığı açıklama şöyle:

'Açıkça ve çekinmeden söylüyorum; Aleyna'nın sözlerinin hedefinde direkt ben varım!' diyen Haluk Şentürk, açıklamasının devamında şunları söyledi.

'Bunu gerçekle ilgili bir çekincem olmadığı için rahatlıkla söylüyorum. Sebebine gelince; iki hafta önce bir Avrupa turnesi başladı.

Grupta 20'ye kadın sanatçı bulunuyor. Aralarında menajerlerini yürüttüğüm isimler var. Aleyna'nın ifadesinin aksine kadroda onun da yer alması için çok çaba harcadım. Bu çabamı yanlış yorumlamasını toyluğuna veriyorum.'

Ardından hem kendisi hem de temsil ettiği sanatçıları da koruma altına alınarak sözlerine devam eden Haluk Şentürk, "Ne ben, ne de çalıştığım sanatçılar onun önünü kesmek, işini bozmak için çaba ya da vakit harcayamayız" dedi.

''ALEYNA KENDİ KENDİSİNİN KATİLİ...''

Haluk Şentürk, sözlerini, 'Suçlama, küfür ve el hareketi cahilliğinden! Halbuki çok özel bir yetenek. Ama kariyerini yönetemiyor ve saçmalıyor. Paylaşımlarına, mesajlarına dikkat etmezse daha çok üzülür. Bü ülkenin yapısına saygı duyacak. Büyüklerine karşı edepli davranacak. Nankör olmayacak. Bir de 'Ölmemi istiyorlar' demiş. Öldürmek mi? Aleyna kendi kendisinin katili!' diyerek bitirdi.

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