G.Saray'dan Mauro Icardi için Aleyna Tilki'li paylaşım. 'Aşkın Olayım' şarkısına rakip oldu

Galatasaray'ın 4-0 üstünlüğüyle biten Alanyaspor maçı sonrası sarı-kırmızılı kulüpten çarpıcı bir paylaşım geldi. Mauro Icardi'nin fotoğrafına yer veren Galatasaray, bahsi geçen paylaşıma Aleyna Tilki'nin 'Başıma Belasın' şarkı sözünü not düştü.

KAYNAK: Haber Merkezi
G.Saray'dan Mauro Icardi için Aleyna Tilki'li paylaşım. 'Aşkın Olayım' şarkısına rakip oldu

Galatasaray, kritik Manchester United maçı öncesi sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karşılaşma sonrası Mauro Icardi'nin fotoğrafını Aleyna Tilki'nin şarkı sözleriyle paylaştı.

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ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKI SÖZÜNE YER VERDİ

"Ben kalbimin orta yerine seni yazdım" ifadesi yer alan paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

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Arjantinli yıldız futbolcu ise bu gönderiye kalp emojisi ile yanıt verdi.

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Haziran ayında Gomis, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına sahaya Aleyna Tilki ile çıkmıştı.

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'Aşkın olayım' şarkısıyla 2023'e damga vuran Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın ise bir süre önce yaptığı açıklamada "Icardi'ci oldum" ifadesini kullanmıştı.

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