G.Saray'dan Mauro Icardi için Aleyna Tilki'li paylaşım. 'Aşkın Olayım' şarkısına rakip oldu

Galatasaray, kritik Manchester United maçı öncesi sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 4-0 yenerek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Sarı-kırmızılı kulüp, bu karşılaşma sonrası Mauro Icardi'nin fotoğrafını Aleyna Tilki'nin şarkı sözleriyle paylaştı.

ALEYNA TİLKİ'NİN ŞARKI SÖZÜNE YER VERDİ

"Ben kalbimin orta yerine seni yazdım" ifadesi yer alan paylaşıma çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Arjantinli yıldız futbolcu ise bu gönderiye kalp emojisi ile yanıt verdi.

Haziran ayında Gomis, Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına sahaya Aleyna Tilki ile çıkmıştı.

'Aşkın olayım' şarkısıyla 2023'e damga vuran Beşiktaşlı Şarkıcı Simge Sağın ise bir süre önce yaptığı açıklamada "Icardi'ci oldum" ifadesini kullanmıştı.