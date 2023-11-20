Ali Eren Beşerler Beşiktaş'ta hangi başkan adayına oy vereceğini açıkladı. Daha istekli ve hazır görüyorum

Beşiktaş'ın eski futbolcusu ve kulübün kongre üyesi Ali Eren Beşerler, 3 Aralık Pazar günü yapılacak başkanlık seçiminde destekleyeceği adayı, sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

Aytunç Akın KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Eren Beşerler Beşiktaş'ta hangi başkan adayına oy vereceğini açıkladı. Daha istekli ve hazır görüyorum

Beşiktaş'ta 3 Aralık Pazar günü yapılacak olan başkanlık seçiminde Hasan Arat ile Serdal Adalı yarışacak.

İki aday da seçim çalışmalarına devam ederken, oy hakkına sahip olan kongre üyeleri de taraflarını belli etmeye başladı.

HASAN ARAT'I DESTEKLEME KARARI ALDI

Beşiktaş'ın eski futbolcularından kongre üyesi Ali Eren Beşerler, seçimde Hasan Arat'ı destekleme kararı aldı. Beşerler, kararını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.

48 yaşındaki eski futbolcu, "İki değerli büyüğümüz Beşiktaş Başkanlığı için yarışıyor burada önemli olan Beşiktaşımız'ın menfaatleri, umarım iki tarafta birbirini ötekileştirmez, kulübümüze yakışan güzel bir seçim olur. Beşiktaş Genel Kurul üyesi olarak oyumu daha istekli ve hazır gördüğüm Hasan Arat’a atacağım." ifadelerini kullandı.

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ALİ EREN BEŞERLER

Futbola Gençlerbirliği alt yapısında başladı ve burada profesyonel oldu. Kısa sürede takımın vazgeçilmez oyuncularından biri oldu. Başarılı performansı kısa sürede büyük takımların ilgisini çekti ve 1997-98 sezonunda sezon ortasında Beşiktaş'la anlaştı ve 6 yıl Beşiktaş'ta kaldı. Çaykur Rizespor, Kocaelispor, Akçaabat Sebatspor, Altay ve Yeni Turgutluspor'da oynadıktan sonra futbola veda etti.

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