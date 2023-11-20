Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilginç bir gol atıldı. Halilaj kalecinin elindeki topa kafa attı

Fenerbahçe Petrol Ofisi-Beşiktaş United Payment maçında atılan gol sosyal medyada çok konuşuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Fenerbahçe Beşiktaş derbisinde ilginç bir gol atıldı. Halilaj kalecinin elindeki topa kafa attı

Kadınlar Süper Ligi'nin 11. haftasında Fenerbahçe Opet, Beşiktaş United Payment ile karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe, derbiyi 3-2 kazanırken, Beşiktaş forması giyen Halilaj'ın attığı gol maça damgasını vurdu.

KALECİNİN ELİNDEKİ TOPA KAFA ATTI
90+5'te Fenerbahçe Petrol Ofisi kalecisi Göknur Güleryüz, topu eline aldı ve biraz bekledi.

Göknur'un arkasından gelen Halilaj ise, kalecinin elindeki topa kafa vurarak yere düşürdü ve yere düşen topu boş ağlara yolladı.

Hakem gol kararı verirken, Fenerbahçeli futbolcular hakeme yoğun itirazda bulundu.

Diğer taraftan taraftarlar ise karara ıslıkla tepki gösterdi.

Bu pozisyon sosyal medyada gündem oldu.

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