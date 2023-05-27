Ali Kıdık açıkladı: THY müdürü 'Pazartesi işimin başında olmam için' diyerek çalışanlarından Erdoğan’a oy istedi

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çalışanlarından açık açık Erdoğan için oy istedi. Pazartesi işinin başında olabilmek için oy istediğini beliren Bolat’ın tepkilere neden olan paylaşımı şu şekilde:

“Değerli Havadaki Gündem, çalışma arkadaşlarım beni ağabeyleri, daha gençleri de babaları gibi görseler yeter. Onların kalplerine öyle ya da böyle dokunduysam, bana "Allah razı olsun" diyorlarsa bu bana yeter. Ayrıca THY'de hizmet imkanı veren Sayın Cumhurbaşkanımız varken benim de adaymış gibi oraya konmam hiç yakışık almamış. Benim oyum belli. Bu sadece Pazartesi günü işimin başında olmam ve gelecek 10 yılı ilmek ilmek örmek için değil, ülkemizin yeniden belirsizlik sürecine girmemesi, başladığı atılımlara devam etmesi için de. Doğru Adam: Recep Tayyip Erdoğan!”

“BİZ THY SİYASALLAŞTI DEYİNCE KIYAMET KOPARIYORLAR”

İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kıdık konuyla ilgili “Biz ‘THY siyasallaştı’ deyince kıyamet koparıyorlar.” İfadelerini kullandığı paylaşımı şu şekilde:

“THY’nin başındaki Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat açık açık oy istedi çalışanlardan. Şimdi biz “THY siyasallaştı” deyince kıyamet koparıyorlar. E adam kendisi açık açık söyledi. Şimdi ikna oldunuz mu?”