Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptali. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler

Seçimi Erdoğan’ın kazanması, yandaşlıkta sınır tanımayan gazetecilere yeni bir fırsat doğurdu, eski günlerini hatırlattı!

Yandaş gazetecilerden uçak bileti iptali. AKP gemisine yeniden binme yarışı başladı. Yaptıkları indiregandiler için oh çektiler

Türkiye’de yaşanan derin ekonomik kriz ve hükümetin yaptığı zincirleme hatalar 2023 seçimleri için muhalefeti umutlandırırken, hesap yapan sadece muhalefet olmamıştı!

Yandaşlıkta mahir kimi gazeteciler yeni dönem için adeta avını bekleyen bir aslan gibi pozisyon almıştı!

Pusuda bekleyen o gazeteciler Erdoğan’ın zaferi sonrası uçakların kapısına dayandı!

Anlaşılan seçim öncesi “Pazartesi günü işinin başında kalabilmek için” çalışanlarından Erdoğan’a oy isteyen THY Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kıdık bugün ek mesai yapacak!

Muhalefet kazanırsa Türkiye’yi terk etmeye hazırlanan o gazeteciler, bilet iptalinin hemen ardından en iyi yaptıkları iş için kolları sıvadı: Hedef, Cumhurbaşkanlığı uçağı!

Evet…

Onlar yıllardır en iyi yaptıkları işi yapmak için tekrar harekete geçtiler: Yeniden AKP gemisine binmek için sıraya girdiler...

Siz o gazetecilerin kim olduğunu iyi biliyorsunuz…

Evet, evet doğru bildiniz…

Tam olarak onlardan bahsediyoruz…

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