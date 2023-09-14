THY'nin aleyhindeki haberleri şipşak nasıl kaldırttığı ortaya çıktı. Ali Kıdık açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Havacılığın usta ismi, yılların havalimanı muhabiri İYİ Partili Ali Kıdık, Türk Hava Yolları’yla ilgili yapılan her haberin mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.

Kıdık, bu kararın ardındaki perdeyi araladı. Ali Kıdık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un aynı zamanda THY’nin hukuk işlerini aldığını ortaya çıkardı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

“Tanrıkulu&Tunç avukatlık bürosu THY ile ilgili haberleri Anadolu Adliyesi’nden erişime engelletiyor.” diyen Kıdık şöyle dedi:

Şimdi soru şu;

1-Neden Anadolu Adliyesi? Avukatlık Bürosu’nun Şişli’de olmasına rağmen!

2- Türk Hava Yolları bünyesinde çok sayıda hukukçu varken neden dışarıdan bir hukuk bürosu ile anlaşıldı?

3- THY yönetim kurulu üyesinin avukatı olan bir kişi aynı zamanda kurum avukatlığını alması ne derece etik?

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıdık şunları dedi:

Aylardır THY ile ilgili yapmış olduğumuz neredeyse her haber mahkeme kanalı ile erişime engelleniyor. Şöyle küçük bir araştırma yaptım ve ne gördüm bilin bakalım?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç aynı zamanda THY’nin hukuk işlerini almış.

Tanrıkulu&Tunç avukatlık bürosu THY ile ilgili haberleri Anadolu Adliyesi’nden erişime engelletiyor.

Şimdi soru şu;

Neden Anadolu Adliyesi? Avukatlık Bürosu’nun Şişli’de olmasına rağmen!

2- Türk Hava Yolları bünyesinde çok sayıda hukukçu varken neden dışarıdan bir hukuk bürosu ile anlaşıldı?

3- THY yönetim kurulu üyesinin avukatı olan bir kişi aynı zamanda kurum avukatlığını alması ne derece etik?

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI NE DEDİ?

Devamında tekrardan tweet atan Kıdık, "THY yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat da bana demişti ki “bir hukuk bürosu ile anlaştım, herkesi takip edeceğiz” Demek ki sağlam bir arka buldum mesajı vermiş. “Adalet yok” dese daha iyi idi." ifadelerini kullandı.