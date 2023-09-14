THY'nin aleyhindeki haberleri şipşak nasıl kaldırttığı ortaya çıktı. Ali Kıdık açıkladı

Yılların ünlü havalimanı muhabiri Ali Kıdık Türk Hava Yolları’nın aleyhindeki haberlerin sürekli kaldırıldığını söyleyerek olayın perde arkasını açıkladı.

THY'nin aleyhindeki haberleri şipşak nasıl kaldırttığı ortaya çıktı. Ali Kıdık açıkladı

Editör: Ayşe Memiş

Havacılığın usta ismi, yılların havalimanı muhabiri İYİ Partili Ali Kıdık, Türk Hava Yolları’yla ilgili yapılan her haberin mahkeme kararıyla engellendiğini açıkladı.

Kıdık, bu kararın ardındaki perdeyi araladı. Ali Kıdık, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç’un aynı zamanda THY’nin hukuk işlerini aldığını ortaya çıkardı.

PERDE ARKASI ORTAYA ÇIKTI

Tanrıkulu&Tunç avukatlık bürosu THY ile ilgili haberleri Anadolu Adliyesi’nden erişime engelletiyor.” diyen Kıdık şöyle dedi:

Şimdi soru şu;

1-Neden Anadolu Adliyesi? Avukatlık Bürosu’nun Şişli’de olmasına rağmen!

2- Türk Hava Yolları bünyesinde çok sayıda hukukçu varken neden dışarıdan bir hukuk bürosu ile anlaşıldı?

3- THY yönetim kurulu üyesinin avukatı olan bir kişi aynı zamanda kurum avukatlığını alması ne derece etik?

ali.jpg

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kıdık şunları dedi:

Aylardır THY ile ilgili yapmış olduğumuz neredeyse her haber mahkeme kanalı ile erişime engelleniyor. Şöyle küçük bir araştırma yaptım ve ne gördüm bilin bakalım?

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Üyesi Fatmanur Altun ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un avukatı Sezgin Tunç aynı zamanda THY’nin hukuk işlerini almış.

Tanrıkulu&Tunç avukatlık bürosu THY ile ilgili haberleri Anadolu Adliyesi’nden erişime engelletiyor.

Şimdi soru şu;

Neden Anadolu Adliyesi? Avukatlık Bürosu’nun Şişli’de olmasına rağmen!

2- Türk Hava Yolları bünyesinde çok sayıda hukukçu varken neden dışarıdan bir hukuk bürosu ile anlaşıldı?

3- THY yönetim kurulu üyesinin avukatı olan bir kişi aynı zamanda kurum avukatlığını alması ne derece etik?

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI NE DEDİ?

Devamında tekrardan tweet atan Kıdık, "THY yönetim kurulu başkanı Ahmet Bolat da bana demişti ki “bir hukuk bürosu ile anlaştım, herkesi takip edeceğiz” Demek ki sağlam bir arka buldum mesajı vermiş. “Adalet yok” dese daha iyi idi." ifadelerini kullandı.

ukiuhjkhujoijkl.jpg

thy-737-max-750x375.jpg

714133.webp

İlgili Haberler
Ali Kıdık açıkladı: THY müdürü 'Pazartesi işimin başında olmam için' diyerek çalışanlarından Erdoğan’a oy istedi
İYİ Partili Ali Kıdık: Yüzlerce sandık başkanı veri girişi için bekliyor
AKP’nin İstanbul mitingi için büyük iddia. Yılların havalimanı muhabiri İYİ Partili Ali Kıdık duyurdu
Atatürk Havalimanı pisti üzerine cami yapılıyor. İYİ Partili Ali Kıdık'tan şok iddialar
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
MasterChef All Star eleme potasına kim gitti? 13 Eylül MasterChef All Star dokunulmazlığı kim aldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
İhracat rekortmeni Türk firma neden İtalyanlara satıldı?
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Zeytin ağaçlarının arkasında neler olduğunu Şerafettin Tilki açıkladı. Yöneticiler seyretmedi dahil oldu
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
Herkes görevden alınabilir Egemen Bağış'a dokunulamaz. 5 büyükelçi daha değişti o değişmedi. Demir kazık Egemen
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 88 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Büyük İstanbul depremi olacak mı? Erhan Afyoncu Şener Üşümezsoy'un deprem teorisini destekledi
Son Haberler
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü Dünya
Yunanistan'da selin acı bilançosu ortaya çıktı: 16 ölü
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı Güncel
Kadın motosiklet sürücüsü kendisine çarpan taksiyi kilometrelerce kovaladı
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur Spor
Kuntz ve Abdülkerim Bardakçı arasında yaşananlar ortaya çıktı: Sen olmasan da olur
Alanya'da uyuşturucu operasyonu Güncel
Alanya'da uyuşturucu operasyonu
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı? Keşfet
Do Not Disturb filmi konusu nedir? Cem Yılmaz’ın Do Not Disturb filmi fragmanı yayınlandı mı?
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı Sağlık
Cildi gençleştiren besin ortaya çıktı. Güzellik merkezlerine avuç dolu para dökmenize gerek kalmadı
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü Spor
Hidayet Türkoğlu'nun takım arkadaşı öldü