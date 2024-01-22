Ali Koç 1. Lig ekibini şikayet etti. Soruşturma başlatıldı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Tuzlaspor yöneticilerinden hesap sordu.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, 1. Lig kulübünün geçen kasım ayında sosyal medya hesabından "Fırıldak Ali" ifadeleriyle yayımladığı açıklamada, Başkan Koç'un kamuoyu önünde suçlandığı ve itibarının bilerek zedelendiği belirtildi.

Tuzlaspor yönetim kurulu üyelerine "iftira" ve "hakaret" suçundan açılan soruşturma, Koç'un oturduğu yer Beykoz olduğu için Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'na iletildi.

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