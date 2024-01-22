Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar

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Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar
Merkez Hakem Kurulu; Süper Lig'de 22. hafta maçlarında görev yapacak hakemleri duyurdu.

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı hafta içinde yaşanacak.
Merkez Hakem Kurulu; karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Atamalarda iki hakem ismi dikkat çekti.
21. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen; Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek.
Yine 21. haftada oynanan Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesinde düdük çalan Bahattin Şimşek ise Galatasaray-İstanbulspor maçında görev yapacak.
İşte 22. haftanın hakemleri

23 Ocak Salı
17:00 Hatayspor - Alanyaspor: Emre Kargın
20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
20:00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker
24 Ocak Çarşamba
17:00 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Meteoğlu
17:00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan
20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen
20:00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman
25 Ocak Perşembe
17:00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay
20:00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek
20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk

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