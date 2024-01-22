Süper Lig 22. hafta hakemleri açıklandı. Galatasaray ve Fenerbahçe'ye flaş atamalar

Süper Lig'de 22. hafta heyecanı hafta içinde yaşanacak.

Merkez Hakem Kurulu; karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri duyurdu. Atamalarda iki hakem ismi dikkat çekti.

21. haftadaki Galatasaray-Trabzonspor derbisini yöneten Abdulkadir Bitigen; Başakşehir-Fenerbahçe karşılaşmasını yönetecek.

Yine 21. haftada oynanan Fenerbahçe-Samsunspor mücadelesinde düdük çalan Bahattin Şimşek ise Galatasaray-İstanbulspor maçında görev yapacak.

İşte 22. haftanın hakemleri

23 Ocak Salı

17:00 Hatayspor - Alanyaspor: Emre Kargın

20:00 Beşiktaş - Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

20:00 Pendikspor - Kasımpaşa: Burak Şeker

24 Ocak Çarşamba

17:00 Ankaragücü - Fatih Karagümrük: Muhammet Ali Meteoğlu

17:00 Gaziantep FK - Konyaspor: Volkan Bayarslan

20:00 Başakşehir - Fenerbahçe: Abdulkadir Bitigen

20:00 Antalyaspor - Sivasspor: Turgut Doman

25 Ocak Perşembe

17:00 Samsunspor - Kayserispor: Çağdaş Altay

20:00 Galatasaray - İstanbulspor: Bahattin Şimşek

20:00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Ümit Öztürk