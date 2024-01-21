Fenerbahçe sahasında farklı kazandı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 20 sayı farkla (93-63) kazanmayı başardı.

Fenerbahçe Beko 14. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 6. kez sahayı mağlup terk etti.

Fenerbahçe Beko: 93 - Pınar Karşıyaka: 63

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu

Fenerbahçe Beko: Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Calathes 6, Yiğit Hamza 4, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 8, Papagiannis 14, Motley 12, Mert Emre 8, Wilbekin 9

Pınar Karşıyaka: Carey 18, Kenan 2, Hilliard 10, Thomas 3, Martin 5, Brown 7, McCollum 8, Furkan 2, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5

1. Periyot: 16-18

Devre: 45-30

3. Periyot: 71-48