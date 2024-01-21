Fenerbahçe sahasında farklı kazandı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Fenerbahçe sahasında farklı kazandı
Fenerbahçe Beko; Pınar Karşıyaka karşısında 20 sayı farkla (93-63) galip geldi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Fenerbahçe Beko ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Sarı-Lacivertli ekip 20 sayı farkla (93-63) kazanmayı başardı.
Fenerbahçe Beko 14. galibiyetini alırken, Pınar Karşıyaka 6. kez sahayı mağlup terk etti.

Fenerbahçe Beko: 93 - Pınar Karşıyaka: 63
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Emin Moğulkoç, Ali Şakacı, Orhan Çağrı Hekimoğlu
Fenerbahçe Beko: Guduric 4, Melih Mahmutoğlu 11, Calathes 6, Yiğit Hamza 4, Sertaç Şanlı 17, Şehmus Hazer 8, Papagiannis 14, Motley 12, Mert Emre 8, Wilbekin 9
Pınar Karşıyaka: Carey 18, Kenan 2, Hilliard 10, Thomas 3, Martin 5, Brown 7, McCollum 8, Furkan 2, Hakan Sayılı 3, Mert Celep 5
1. Periyot: 16-18
Devre: 45-30
3. Periyot: 71-48

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