Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sahte yıldız göndermesi

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Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye sahte yıldız göndermesi
Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor maçının ardından Fenerbahçe taraftarını kızdıracak açıklamalarda bulundu.

Metin Öztürk yaptığı açıklamada, "Rakibe haksızlık olmasın Trabzonspor'u yeneceğiz diye konuşmadım, yenmek istediğimizi söyledim. Trabzonspor bu ligin en iyi takımlarından biri. Futbol böyle, bazen top çizgiyi aşıyor ama bazen aşmıyor. Eksikleri vardı ve bunun etkisi oldu. Onlara çok saygı duyuyoruz. Trabzonspor bir futbol kenti. En büyük rakibimizin puan kaybetmesi hepimizi sevindirdi" dedi.

SAHTE YILDIZ GÖNDERMESİ

Metin Öztürk, "Icardi bugün sahadaydı ve hepimiz için moral kaynağı oldu. Sezon başında da dedik. İki takımın da şampiyonluk ihtimali var ama Galatasaray hepsinden daha önde. Galatasaray, Dursun Özbek yönetiminde inşallah 24. şampiyonluğu ve gelecek sene 25. şampiyonluğu alarak TFF'nin izin verdiği gerçek 5. yıldızı takacaktır" ifadelerini kullandı.

İsmail Kartal'ın psikolojik üstünlük sözlerine de değinen Metin Öztürk şu ifadeleri kullandı:

Hocalara karşılık vermek bizim görevimiz değil. Biz Dursun Özbek yönetiminde 24. şampiyonluğumuzun peşindeyiz.

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