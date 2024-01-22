Fenerbahçe'de suçlu belli oldu. Tümer Metin açıkladı

Fenerbahçe sahasında Samsunspor'la berabere kalarak zirve yolunda büyük bir kayıp yaşadı.

Tivibu Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin yaşadığı puan kaybında suçu İsmail Kartal'a yükledi ve deneyimli çalıştırıcıyı Dzeko üzerinden eleştirdi.

Tümer Metin, Fenerbahçe taraftarı ve Sarı Lacivertli futbolcuları da eleştirdi.

İşte Tümer Metin'in gündem olan sözleri:

Maçı taraftarla, oyuncuyla ya da teknik direktörle kazanırsın.

Samsunspor karşısında 3'ü de yoktu Fenerbahçe'de.

Dünyanın neresinde oyun 1-1 giderken kendi evinde ligin gol kralını, dünya yıldızı bir oyuncuyu oyundan alırsın.

Dzeko yerinde olsam soyunma odasının kapısını tıklarım, sen ne yaptığını sanıyorsun diye...

Ne düşündün hoca.

Beraberlik İsmail Kartal'ın hatası.