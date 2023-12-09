Ali Koç: Alo ben gelemiyorum

Siyah-beyazlı camiaya mesaj gönderen Hasan Arat "Allah yolumuzu açık etsin. Hep birlikte güzel şeyler yapacağız. YouTube'de sayımız artmalı. Atiba yayınını izledim, çok beğendim.

Biz daha az konuşalım, artık sporcular konuşsun. Çok fazla kadınlarımız konuşsun. Biz iş yapalım. Çocuklar konuşsun. Beşiktaş ile ilgili projeleri olanları dinleyelim." diye konuştu.

"MERHABA DEDİK"

Fenerbahçe derbisi için konuşan Hasan Arat "Beşiktaş'ı güzel günlere götüreceğiz. Zor zamanlar da olacak. Fenerbahçe maçı çok önemli. Ümraniye'de dün takımı ziyaret ettik. 5 dakika 'Merhaba' dedik ve ayrıldık. İdareciler olarak biz işlerimize yoğunlaşacağız." dedi.

"ALİ KOÇ AZ ÖNCE ARADI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile görüştüklerini söyleyen Hasan Arat "Ali Koç şimdi aradı. Bunlar olması gereken şeyler. Gelemiyor, başarılar diledi. Ben de onlara başarılar diledim. Bu camialar çok büyük, herkese örnek olmamız lazım." diye konuştu.