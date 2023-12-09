Fenerbahçe taraftarı İnönü'ye böyle geldi

Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Taraftarlar, tezahüratlarla beraber yola çıktı.
İlgili Haberler
Fenerbahçeli taraftarlar, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanacak Beşiktaş derbisi için yola çıktı.
Polisin güvenlik kontrolünün ardından Ülker Stadı'nda toplanan 1814 sarı-lacivertli taraftar, 25 otobüs ile maçın oynanacağı Tüpraş Stadı'na hareket etti.
Taraftarlar, tezahüratlarla beraber yola çıktı.