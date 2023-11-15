Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı

Sarı saçlı kara bela Şerafettin Tilki, bombayı patlattı!

KAYNAK: Haber Merkezi
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı

Şerafettin Tilki

Acaba kaçımızda müze kartı var. Bakanlık kampanyasına rağmen. Hani yıllık kart alıyorsun. Hem de indirimli. Ülke içindeki bütün müzelerde geçiyor.
Ohh ne ala!
Ayrıca harika bir uygulama.
Amma gel gör ki, müzelerimizi gezenlerin çoğu yabancılar. Turistler yani.
Müze ve Ali Koç.
Elbette tuhaf gelebilir.
Gelmesin!..
Türkiye’de gerçek manada müze açan ilk kulüp Beşiktaş.
Stadın altında…
Sıradan bir gün. Sabahın erken saatleri. Müze kurulu ve görevliler güne hazırlanıyor. Malum gezinti için grup halinde turlar düzenleniyor. Bireysel gelenlerde var. Müzeden girilip, soyunma odaları dahil mağazada tamamlanan stat turu ver. Müthiş!..
Tavsiye ederim.
Güvenlik görevlisi koşarcasına içeri girdi. ‘Zülal abla,(Zülal Gök. Müze Kurulu Başkanı) Ali başkan geldi..” dedi. Herkes Ali Başkan’da kim. Ahmet Nur Çebi olmasın diye ayaklandı. Anında kapıya yöneldiler. Karşılarında Ali Koç..
Fenerbahçe başkanı için kapılar ardına kadar açıldı. Heyecan, şaşkınlık ama çok da hoş karşılama.
Koç içeri girmedi. ‘Önce ücreti ödeyim. Yoksa babam kaçak girdiğimi öğrenir ise kızar’ diye de espriyi patlattı.
İsen ettiler, dil döktüler.
Dinlemedi ödedi..
Bir saati aşkın süre müzede kaldı. Baştan sona gezdi. ‘Biz bu konuda geri kalmışız. Dijital içerikli ve görselli müze olduğunu duyunca geldim. Kopya çektim ama yetersiz. Kulüpten iki üç arkadaş göndereyim örnek alsınlar. Çalışma yapsınlar.. Bayıldım..’ dedi.
Koç hatıra fotoğrafı bile çektirdi. Hatta hediyelik eşyalar almak istedi. Olmadığı söylendi. Ama hemen alttan geçiş olan Kartalyuvası mağazasının yolu gösterildi. Oraya gitmedi.

Koç söylediğini yaptı. Ertesi gün Fenerbahçe kulübünden üç kişi geldi. Saatlerce inceleme yaptı gittiler. Yüksek maliyet yüzünden Koç, Fenerbahçe dijital müzesini bir süreliğine askıya alsa da, hareketi on numara.
Bir çok konuda eleştirilen Koç’un bazı ufak gibi gözüken aslında devasa boyutlara taşınan hareketlerinden biri.

Merak edip araştırdım. Sorup soruşturdum. Hatta kulübü takip eden muhabirlerden yardım istedim.
Altın değerinde bilgiler verdiler. tuhafıma giden ise bildikleri halde bunları neden yazmadıkları.
Vardır bildikleri. İşlerine karışmayım. Emekçi haberciler. İşte muhabir detaylı ve onaylı bilgiler:
Koç’un ziyaret ettiği müzeyi, Beşiktaş başkan ve mevcut başkan adayları hiç gezdi mi acaba?
Fikret Orman: Müze açılışını Turizm bakanı Nabi Avcı ile yaptı. (2017)
Ahmet Nur Çebi: Açılış tarihinde (2.Başkan)
Serdar Bilgili: Net bilgi yok
Yıldırım Demirören: Gelmedi.
Hasan Arat: Hiç giriş yapmadı.
Serdal Adalı: Ailesi ile ziyaret etti.
Ne tuhaf dimi. Her türlü yoruma açık. Ben yorum yapmam. Kulak kabartır, paylaşırım. Gerisini sizlere bırakırım.
Sizler için varım güzel insanlar. Kışınız bahar olsun.
Yüzünüz hep gülsün.
Bana müsaade müzelere girip bakacağım!..

Şerafettin Tilki

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