Ali Koç biletini kesti: Seçilirsem onunla çalışmam

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçim çalışmaları kapsamında üyelerle buluşmaya devam ediyor. 8-9 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek kongrede Aziz Yıldırım ile yarışacak olan Ali Koç bugünkü konuşmasında yine çarpıcı açıklamalar yaptı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU'NA YÜKLENDİ

Yeni seçilen Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu'na yüklenen Ali Koç, "Üzülerek sizlerle bunu paylaşmak durumundayım. Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu'nun ofisi bir seçim bürosu olarak çalışmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün Yüksek Divan Kurulu Başkanı üyelerimizi arayıp, sayın Aziz Yıldırım için oy istemektedir. Evvelsi gün beni ziyarete gelen bir kişiyle karşılaşıp, tokalaşmış, 'İnşallah Aziz başkan kazanınca sen de o zaman bize katılırsın' demiş. Ben bunu şık bulmuyorum. Şık bulup bulmamak önemli değil. Ben bunu kabul etmiyorum, tasvip etmiyorum, seçildiğim takdirde de bu yüksek divan kurulu başkanıyla çalışmayacağımı hepinizin gayet iyi bilmesini istiyorum" dedi.

'TFF'Yİ İBRA ETMEYECEĞİZ'

Türkiye Futbol Federasyonu'nun seçimlerine yönelik görüşlerini de açıklayan Ali Koç, Mehmet Büyükekşi için şunları söyledi: "TFF'nin seçime gidip gitmeme gibi bir durumu yok. Seçime gidecekler. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi aday olsa da olmasa da ibra etmeyeceğiz."