Ali Koç Büyükekşi'nin odasını nasıl bastı kimin kellesini aldı? Acun Ilıcalı yalvardı. Şerafettin Tilki yazdı

'Beni köyümün yağmurlarında yıkasınlar..' Ömer Danış bu duygusal şarkıyı nereden esinlenip yazmış olabilir bilemiyorum.

Tek bildiğim benim için olmadığı.

Zira bana ait olsa köy yerine Riva olurdu.

Hani şu futbolumuzun merkez üssü. Her türlü tiyatronun yaşandığı yer.

Üçüncü köprüye doğru giderken, tam teğet geçtik derken, kulağım çınlamaz mı..

Köprüden önceki son çıkıştan kıvrılıp TFF binasına doğru ilerledim. Soyadım gibi tilki kesildim. Kulakları diktim yani.

Bu kez duyduklarıma inanamadım.

Buyrun..

Mehmet Büyükekşi ile birlikte federasyona CEO olan Serhat Mermer, eylül ayı başında görevinden alındı.

Bu sıradan bir yol ayrımı değildi. Minik kuşlarım çıka geldi. Anlattı durdular.

İşte bu CEO'muz, hakem atamalarına el atmış. Öyle böyle değil. Yapay zeka meğer Büyükekşi’nin prensi çakmasın mı!

Labirenti çözen kim dersiniz.

Ali Koç.

Koç bir hışım ile Büyükekşi’nin makamına dalıyor. Konuyu delilleri ile masaya koyuyor. Büyüekşi gerekeni yapacağını ima etmeye kalkıyor. Kol kanat geriyor. Koç oturduğu yerden kalkıyor. “Yok öyle. Ben bu odadan çıkmadan. O şahıs ile Federasyon ilişkisi kesilecek. Yoksa çıkıp ulu orta açıklarım. Ne O, ne de siz burada kalamazsınız” diye çıkışıyor.

Büyükekşi telefonu kaldırıp Genel Sekretere talimat veriyor. CEO uçuyor!

Yerine yayıncı kuruluştan Taner Senseven getirilir.

ILICALI YALVARMIŞ AMA NAFİLE

Sevgili dostlar. Güzel kalpli insanlar. Daha bitmedi. Koç’un işine son verdirdiği CEO, Acun Ilıcalı’nın ortağı olan Esat Yortunç’un bacanağı çıkmasın mı.

Ulan ne ilişkiler yahu!

Vallahi Dallas gibi maşallah!

Anında haber uçar. Ilıcalı durumu kurtarmak için Başkan Koç’a, dil döker. Yalvarır, yakarır. Gider gelir. Ama nafile başkan neşteri attırmış. Geri vites yok.

Hatta Ilıcalı’ya, medya şirketinde aynı görevi vermesini önerir.

Mesut Özil’den sonra Koç ile Ilıcalı yeniden karşı karşıya geldiler. Sonuç ortada. Koç: 2 - Ilacalı: 0

Türk futbolunun içler acısı hali. Riva’da medya direktörü diye üç rakamlı maaş ile işe alınan birinin, ZTK konusunda brifing alması var ki! Vay anasını sayın seyirciler dedirtecek cinsten. Yakında huzurlarınızda olacak.

Hadi bakalım kolay gelsin. Ne acayip işler, olaylar yaşıyoruz. Yaşasınnn!

(Şerafettin Tilki)