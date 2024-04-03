Ali Koç Galatasaraylı yöneticiyi yerin dibine soktu: Fenerbahçe seni de not etti

Kaynak: Haber Merkezi / AA
Ali Koç Galatasaraylı yöneticiyi yerin dibine soktu: Fenerbahçe seni de not etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Trabzonspor- Fenerbahçe maçındaki olaylarli ilgili açıklama yapan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur'a çok sert cevap verdi.

Koç, şunları söyledi:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirmeye çalışan rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var. Lügattaki kelimelerin insan versiyonu olsa bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi terbiyesiz, utanmadan bir de TV'ye çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece "Olmamalıydı" deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlar vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle yalanı dibine kadar soktun ama bakalım nereye kadar. Fenerbahçe seni de not etti. Sen camianda popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

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