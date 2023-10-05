Ali Koç o görüntüler için ilk kez konuştu. Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürümüştü

Ali Koç, Erdoğan’ın yanında elini cebine attığı o görüntülere ilişkin ilk kez konuştu.

Ali Koç o görüntüler için ilk kez konuştu. Erdoğan'ın yanında eli cebinde yürümüştü

Sözcü TV’de Uğur Dündar’ın konuğu olan Ali Koç, gündeme dair açıklamalar yaptı.

Ali Koç, sosyal medyada gündem olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında elleri cebinde yürümesine ilişkin de ilk kez konuştu.

Ali Koç 'bile bile saygısızlık yapmam dediği' konuşmasında şunları söyledi:

"Bir hata yaptım. Sayın Cumhurbaşkanımızı hastaneden uğurlarken o kadar dostane bir ortamda sohbetimiz oldu. Elim cebimde anlık bir görüntü var biz devlete nasıl saygı gösterildiğini bilen, eğitimden geçmiş insanlarız. Tamamen anlık bir olay. Bilinçli bir şekilde ben hem Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a hem de bu ülkenin cumhurbaşkanına bile bile saygısızlık yapmam"

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