Ali Koç'un Erdoğan ile elleri cebinde sohbet ettiği anlar gündem oldu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile sohbet ederken ellerini cebine soktu. O anlar gündem oldu.

Ali Koç'un Erdoğan ile elleri cebinde sohbet ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da süren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan'ı hastanede ziyaret etti.

Sabancı çifti Yunanistan'da geçirdikleri kaza sonrası ilk olarak Bodrum'a, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmişti.

Çiftin tedavisi Amerikan Hastanesi'nde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU
Hastane çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Ali Koç'un yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan ile sohbet eden Ali Koç, ellerini cebine sokarak yürümeye devam etti.

Ali Koç'un elleri cebinde görüntüleri tartışma konusu olurken, bu hareket çok konuşuldu.

ali-koc.png

Öne Çıkanlar
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
Ebrar Karakurt kimdir? Ebrar Karakurt kaç yaşında nereli?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
Özgür Demirtaş 'yazın kenara' dediği paylaşımını hatırlattı. Enflasyonda yüzyılın rekoru geldi
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 77 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Osmanlı Hanedanının Kayı Boyu masalı ve uydurulan tarih
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Bazen adaleti sağlamanın kanlı yolları da vardır
Son Haberler
İranlı kadın milli voleybolcularımızı 'Keşke biz de böyle dans edebilseydik' sözleriyle paylaştı Spor
İranlı kadın milli voleybolcularımızı 'Keşke biz de böyle dans edebilseydik' sözleriyle paylaştı
AKP'li belediyenin takım fotoğrafından sildiği Ebrar Karakurt'u federasyon tek başına koydu Spor
AKP'li belediyenin takım fotoğrafından sildiği Ebrar Karakurt'u federasyon tek başına koydu
Milli maç afişinden Ebrar Karakurt'u silen AKP'li belediyeden geri vites Güncel
Milli maç afişinden Ebrar Karakurt'u silen AKP'li belediyeden geri vites
Park halindeki İETT otobüsü cayır cayır yandı Güncel
Park halindeki İETT otobüsü cayır cayır yandı
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı Güncel
Virajı alamayan otomobil dereye uçtu: 1 yaralı
Samsunspor İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi Spor
Samsunspor İstanbulspor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi