Ali Koç'un Erdoğan ile elleri cebinde sohbet ettiği anlar gündem oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, denizde geçirdikleri kazanın ardından tedavileri İstanbul'da süren Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan'ı hastanede ziyaret etti.

Sabancı çifti Yunanistan'da geçirdikleri kaza sonrası ilk olarak Bodrum'a, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla 25 Ağustos'ta İstanbul'a getirilmişti.

Çiftin tedavisi Amerikan Hastanesi'nde devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Türk Amerikan İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ ve çiftin yakınları karşıladı.

ALİ KOÇ İLE GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEME OTURDU

Hastane çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a eşlik eden Ali Koç'un yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu.

Erdoğan ile sohbet eden Ali Koç, ellerini cebine sokarak yürümeye devam etti.

Ali Koç'un elleri cebinde görüntüleri tartışma konusu olurken, bu hareket çok konuşuldu.