Ali Koç Sadettin Saran'a ne dedi? Aziz Yıldırım aday olacak mı? Şerafettin Tilki Fenerbahçe'nin kalbinden bildiriyor

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un açıklaması bizi havada bıraktı!

Tam adı Yıldırım Ali Koç olan Başkan, Yüksek Divan Kurulu’nda sezon sonu yapılacak seçime girmeyeceğini belirtti. Sadettin Saran için yeşil ışık yaktı.

Oysa bana gelen bilgiler tam aksini işaret ediyordu.

Şunu açık yüreklilik ile belirteyim ki, aktardığım bilgiler doğru idi. Fakat sonraki gelişmeden geç haberdar olduk. Yani iş işten geçtikten sonra.

Ne oldu da, Koç, yazdığımızın aksine konuştu.

Olay spor dışında. Aile meclisinde.

Abisi Mehmet Ömer Koç, Holding Yönetim Kurulu Başkanlığının kendisini yorduğunu belirtmiş. Görev değişimi için de, kardeşinden yerine geçmesini istemiş.

Koç Holding iç meselesi olay. Ali Başkan, hak verip, ‘devam’ kararını; ‘tamam’ olarak değiştirmiş.

Spor mecrası içinde kaldığımız için genelde, iş hayatını ıskaladığımız doğrudur!

Bu arada Ömer bey, babası Rahmi Koç gibi Beşiktaşlı. Fakat uzaktan. Maça dahi gittiği, hatta TV den bile baktığı yok.

Bu saatten sonra Koç’un karar değiştirmesi söz konusu değil. Fenerbahçe, şampiyon olsun ya da olmasın; Koç seneye olmayacak. Yüksek ihtimalle destek verdiği Saran yeni başkan olarak görev yapacak.

Saran’ın, bizzat Koç’u ziyaret edip destek istemesi ilginç. Saran, Koç Holding’de yaşanan bu gelişmeden haberdar oluyor.

İlk iş olarak Ali başkana çıkıyor. Kendisine, “Siz devam edecekseniz yokum. Karşınıza çıkmam Başkan. Ancak yoksanız aday olacağım..” diyor.

Güzel taktik!

Öyle taktik, maktik yok. Bam, bam, bam.. gibi değil.

Koç’da geri kalmıyor.

“Lütfen gerekli 500 imzayı toplayıp divana sunarak resmiyet kazandırın..” diyerek tam destek açıklıyor.

Halef selef başkanların kapalı kapılar ardındaki bu diyaloğunu eksik de olsa ortaya çıkardık.

Koç, toplantıda eksik yönümüzü düzeltip, camiasına yol haritasını 4-5 ay önceden gösterdi.

Sizleri duyar gibiyim. Aziz Yıldırım ortaya çıkar mı?

İşte buna net cevap vermek zor. Saran değil de, başka biri olsaydı ‘asla’ derdim.

Yıldırım’ın, Saran nefreti bilmeyen yok. O olmasın da, kim olursa olsun düşüncesi içinde. Bunu defalarca açıkladı. Gerekir ise yeniden başkanlığa soyunur.

Bu Koç ile kol kola giren Saran’ın önünü kesmeye yeter mi derseniz.

Hiç sanmam. Yarış kaybederek ayrılan Yıldırım’ın artık eski gücü yok.

Öyle gölgelerin gücü adına: He - Man diyerek kılıç çekecek ağırlığı kalmadı.