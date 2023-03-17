﻿'Ali Koç istifa' diye bağıranlara tepki: Şükredin 

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu’nun rövanşında Sevilla’yı Kadıköy'de 1-0 yendi. Ancak ilk maçı 2-0 kaybeden sarı lacivertli takım kupadan elendi.

Maçın bitmesinin ardından tribünlerin bir bölümü "Ali Koç istifa" diye tezahürat yaptı. Diğer bölüm ise istifa diye bağıranları ıslıkladı.

Başkan Koç, buna sessiz kalırken, teknik direktör Jorge Jesus tepki gösterdi. Jesus, şunları söyledi:

"Maçtan sonra başkana gösterilen tepkileri anlamamıştım. Eğer bu maçtan sonra olduysa haksızlık olduğunu düşünüyorum. Fenerbahçe'nin çok iyi bir başkanı var. 35 yıldır teknik direktörlük yapıyorum, çok başkanla çalıştım ve biliyorum ki çok iyi bir başkan. Fenerbahçe'nin bunun için şükretmesi lazım. Son yıllarda bu takım kupa kazanamadı ama baş sorumlu başkan değildir, teknik direktördür. 8 aydır buradayım ve şunu söyleyebilirim ki bugüne kadar çalıştığım en iyi başkan kendisi."