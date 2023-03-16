Akıl alır gibi değil! Fenerbahçe tam da ritmini bulmuşken: Neden?

Fatih Saboviç / YENİÇAĞ

Büyük heyecana sahne olan karşılaşmayı temsilcimiz Valencia'nın penaltıdan attığı golle 1-0 kazanmasına rağmen Avrupa'ya veda etti.

Kadıköy, eski günlerini hatırlatacak güzellik ve yoğunluktaki bir atmosferle hazırlanmıştı Sevilla rövanşına... Sarı lacivertli temsilcimiz, rakibini seyircisi önünde devirip adını çeyrek finale yazdırmaktan başka bir şey düşünmüyordu.

Teknik direktör Jorge Jesus; İsmail Yüksek, Oosterwolde ve Arda Güler'li bir ilk 11'le sahaya çıkmayı tercih etmişti. Bu değişimlerin pozitif sonuç verip vermeyeceği herkesin ortak sorusuydu.

BATSHUAYI SAKATLANIP ÇIKTI

Deplasmanda olduğu gibi Kadıköy'de, evinde de karşılaşmaya tempolu başlayan taraf Fenerbahçe'ydi. Arda'yı her yere hamle yapan bir maestro ve pas istasyonu olarak konumlayan sarı lacivertliler, ilk 20 dakika içerisinde rakip kalede herhangi bir ciddi tehlike yaratmayı başaramadı.

Sevilla'nın potansiyel tehlikelerinin önünü Samet Akaydın ve Ferdi Kadıoğlu keserken, İspanyollar kontralarla etkili olma derdindeydi. Dakikalar 19'u gösteriyordu ki; atağa kalkan Fenerbahçe'de Batshuayi sakatlanarak kenara gelmek zorunda kaldı.

HER DAKİKA SEVILLA'NIN LEHİNE...

İlk maça oranla orta sahayı daha sıkı tutan Fenerbahçe, rakip yarı alana geçişlerde kritik top kayıpları yapınca kısmi tehlikeler yaşadı. 20 dakikalık bölüm geride kalırken, Fenerbahçe tribünleri yine yüksek tempodan düşük tempoya geçiş yapmıştı. Ancak Sevillalı oyuncuların sert müdahaleleri, dönem dönem tribün reaksiyonlarının sürmesini sağladı.

Topu 1 ve 2. bölgeyi geçerken iyi kullanan Kanarya, 3. bölgede kendisini sonuca götürecek final paslarındaki paylaşımları doğru yönetemedi. Rakip takım arkaya yaklaştıkça yaklaştı. Geçen her dakika Sevilla'nın lehine ilerliyordu. Ta ki 38. dakikaya kadar...

PENALTI VE KRİTİK BEKLEYİŞ...

Ferdi'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada top Sevillalı Alex Telles'in sol kolundan döndü. Ve İngiliz hakemin kararı penaltı oldu! Topun beyaz noktaya dikilmesi ve atışın kullanılması neredeyse yıllar gibi geçti. Topun başına geçen büyük tecrübe Enner Valencia, ustaca bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı ve temsilcimiz Fenerbahçe büyük bir coşku eşliğinde 1-0 öne geçti!

Gol öylesine kritik bir dakika geldi ki; ritmini kaybeden Fenerbahçe takımı ve tribünler soyunma odasına gitmeden önce âdeta hayata geri geldi. Zorlu karşılaşmanın ilk yarısı 1-0'lık Fenerbahçe üstünlüğü ile sona erdi.

YABANCI MADDE KONUSU AKIL ALIR GİBİ DEĞİL

İkinci yarıya bambaşka başladı Fenerbahçe... Tribünler ile takım tek bir bütün olmuştu âdeta... Nitekim 50. dakikada Joshua King, gole çok yaklaştı ancak vuruşunda top kalenin üstünden auta gitti. Hemen 4 dakika sonrasında Valencia ceza sahası dışından muhteşem bir şut çıkardı ancak top kale diğerini sıyırıp yandan dışarı gitti.

Valencia'nın şutundan sonra temsilcimiz tam oyunun temposunu lehine yönlendirirken, Sevilla kalecisine atılan yabancı maddelerden dolayı rakip oyunu soğutmak için elinden geleni yapmaya başladı. Bu kadar avantajlı duruma geçilmişken, yabancı maddelerin sahaya atılması gerçekten akıl alır gibi değildi.

20 DAKİKAYI DİRİ DİRİ YEDİLER!

Sevillalı oyuncuların manipülatif tavırları ve zaman geçirmeye yönelik hareketleri neredeyse maçın tam 20 dakikalık dilimini diri diri yedi! Sevilla deneyimiyle öyle bir 'uyutma psikolojisi ve ortamı' yarattı ki; gözümü açtığımda dakikalar 58-59'dan bir anda 80'e gelmişti.

Jorge Jesus'un oyuna hamlelerde çok geç kaldığı aşikâr bir durum... Nitekim bu oyunu hareketlendirmesi için hızlı kanat oyuncularının gerektiğini futbolla az çok ilgilenen herkes bilir. Emre Mor ve Rossi hamlesi gecikmeli de olsa gelmesine rağmen; 90 dakikaya eklenen ilave süreye girdiğimizde dahi skorda değişiklik yoktu.

+9 DAKİKAYA BİR DİREK VE 0 GOL SIĞDI!

Kalan süreçte Sevilla, kazandığı serbest vuruşta direği geçemedi. İspanyollar az kalsın skoru eşitleyecekti. Kalan dakikalarda Mert Hakan Yandaş, Emre Mor ve arkadaşlarının çabaları yeterli olmadı. Maçın hakemi +9'un sonunda son düdüğü çaldı ve temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda veda etti.